明揚火場晚間尋獲疑似勇消骨骸 搜救隊員敬禮喊「任務結束」

救護車倒車從明揚火場大門進入廠內，疑似尋獲殉職勇消骨骸。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 23:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明揚大火釀10死107傷慘劇，還有4名消防員殉職，不過，據政委林萬億說法，目前仍有1名消防員及1名員工的部分骨骸仍未尋獲，屏東縣政府搜救隊員持續搜索中，並在今天晚間近9點尋獲部分疑似殉職勇消骨骸，因此當場喊聲向勇消致敬，並立即將骨骸送往市立殯儀館由法醫鑑定，消防第一大隊也宣布自9時45分暫停搜索，明天繼續。

政委林萬億晚間受訪時，也接證實目前10名罹難者都已找到，但是其中1名消防員及1名該公司員工的骨骸並不完整，為讓家屬放下疑慮，也讓往生者一路好走，屏東勇消持續漏夜搜索。

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搜索直到晚間近9時，救護車倒車從大門進入廠內，隨後並打開車廂門，與之前尋獲罹難者的動作相同，不過，卻在廠區等待了長達40分鐘之久，接近9時40分時，有媒體更聽聞現場敬禮動作並傳出「任務結束！」的喊聲，疑似就是為向殉職的消防員喊話。

由於消防員最後聚集處為4名勇消殉職附近，推測應是消防員認為該部分疑似骨骸，為殉職消防員所有，因此當場喊聲向勇消致敬，也希望任務圓滿結束，讓勇消返家。

不過，搜救隊不敢大意，將疑似骨骸送往市立殯儀館由法醫鑑定，也因為現場光源只有探照燈，搜索難度相對白天大太多，加上隊員也相當疲累，消防第一大隊宣布暫停搜索，明天繼續。

屏縣消防局搜索至晚間9點45分左右喊停，明天繼續。（記者陳彥廷攝）

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