為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

明揚火場晚間尋獲疑似勇消骨骸 搜救隊員敬禮喊「任務結束」

救護車倒車從明揚火場大門進入廠內，疑似尋獲殉職勇消骨骸。（記者陳彥廷攝）

救護車倒車從明揚火場大門進入廠內，疑似尋獲殉職勇消骨骸。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 23:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明揚大火釀10死107傷慘劇，還有4名消防員殉職，不過，據政委林萬億說法，目前仍有1名消防員及1名員工的部分骨骸仍未尋獲，屏東縣政府搜救隊員持續搜索中，並在今天晚間近9點尋獲部分疑似殉職勇消骨骸，因此當場喊聲向勇消致敬，並立即將骨骸送往市立殯儀館由法醫鑑定，消防第一大隊也宣布自9時45分暫停搜索，明天繼續。

政委林萬億晚間受訪時，也接證實目前10名罹難者都已找到，但是其中1名消防員及1名該公司員工的骨骸並不完整，為讓家屬放下疑慮，也讓往生者一路好走，屏東勇消持續漏夜搜索。

搜索直到晚間近9時，救護車倒車從大門進入廠內，隨後並打開車廂門，與之前尋獲罹難者的動作相同，不過，卻在廠區等待了長達40分鐘之久，接近9時40分時，有媒體更聽聞現場敬禮動作並傳出「任務結束！」的喊聲，疑似就是為向殉職的消防員喊話。

由於消防員最後聚集處為4名勇消殉職附近，推測應是消防員認為該部分疑似骨骸，為殉職消防員所有，因此當場喊聲向勇消致敬，也希望任務圓滿結束，讓勇消返家。

不過，搜救隊不敢大意，將疑似骨骸送往市立殯儀館由法醫鑑定，也因為現場光源只有探照燈，搜索難度相對白天大太多，加上隊員也相當疲累，消防第一大隊宣布暫停搜索，明天繼續。

屏縣消防局搜索至晚間9點45分左右喊停，明天繼續。（記者陳彥廷攝）

屏縣消防局搜索至晚間9點45分左右喊停，明天繼續。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防明揚脫產！屏東檢方已向法院聲請扣押廠商財產
2023/09/24 22:27

防明揚脫產！屏東檢方已向法院聲請扣押廠商財產
明揚大火2往生者遺體未完整 林萬億夜間視察拜託失聯者快出現
2023/09/24 22:23

明揚大火2往生者遺體未完整 林萬億夜間視察拜託失聯者快出現

熱銷破百萬盒再奪《女大》最佳口服纖體
明揚大火釀死傷 王美花要求業者負起善後補償責任
2023/09/24 22:17

明揚大火釀死傷 王美花要求業者負起善後補償責任
明揚爆炸案》分隊長李炯佑不捨下屬殉職 靈堂單腳跪地痛哭
2023/09/24 21:46

明揚爆炸案》分隊長李炯佑不捨下屬殉職 靈堂單腳跪地痛哭

廖家儀冒著被先生罵 堅持代言
明揚大火》家屬靠佛珠指認尋獲最後1名失聯者 累計10死98傷
2023/09/24 16:59

明揚大火》家屬靠佛珠指認尋獲最後1名失聯者 累計10死98傷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播