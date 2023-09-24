要女部屬「屁股抬高」 士官長被勒令退伍翻案吞敗

曾姓士官長遭記大過被勒令退伍，打官司翻案被高雄高等行政法院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2023/09/24 23:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍曾姓士官長因要求女部屬「屁股抬高」、「跪下」等不當言行，被記大過確定後勒令退伍，打行政官司翻案，高雄高等行政法院認為軍方處分無不妥，判決他敗訴。

2021年4月至11月間，服務長達17年磐石軍艦一等曾姓士官長，先後對其部屬小真（化名）拍打頭部、以手觸碰臉部，及在軍艦文書辦公室內，多次對她說「過來跪下」、「屁股抬高」等不當言行，被海軍記大過1次。

請繼續往下閱讀...

他不服先後向高雄高等行政法院、最高行政法院提起行政訴訟，結果均被判決敗訴並定讞外，當年度考績丙上，軍方依陸海空軍軍官士官服役條例等規定，於2022年4月7日召開人事評審會，勒令他退伍。

曾男不服指出，服役期間受獎計83次，並自2017年後無受懲紀錄，兢兢業業，恪盡職守，其使部隊留營績效達到高標，備受獎勵，但人評會對此均無討論，卻在女部屬事件過度著墨，將他的價值及忠誠全然抹煞，實難認同。

高雄高等行政法院調查，曾男對女部屬等不當行為遭記大過，業經判決定讞，海軍依陸海空軍軍官士官服役條例等規定，開會決議認定他不適服現役理由具體明確，又無與本案無關事項的考量，或顯然違反一般公認的價值標準，因而判決他敗訴，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法