只因被吠不爽？ 斬首分屍浪犬犯眾怒 台南殺狗8+9自首了！

近日一段據稱是台南黑幫份子在半夜殺狗殺膽量的影片在網上瘋傳，引爆網友怒火。（圖翻攝自爆料公社）

2023/09/24 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日一段據稱是台南黑幫份子在半夜殺狗殺膽量的影片在網上瘋傳，引爆大批網友怒火。警方獲報後隨即成立專案小組逮人，殘忍屠殺流浪狗的陳姓男子已於昨（23日）晚自首，並曝光殺狗原因。

綜合媒體報導，一段標題為「台南黑幫 半夜練膽量」的影片，近日在通訊軟體Telegram群組「黑社會百科全書」流出，可以看到一名兩隻手臂佈滿刺青的白衣男子，拿著開山刀先是將一隻白狗的頭部剁下，接著開始分屍，血腥畫面全被一旁友人錄下。影片曝光後隨即在各大平台瘋傳，網路輿論炸鍋，還有人肉搜出殺狗男的個人社群，痛批殺狗男惡劣至極、殘忍行徑令人髮指。

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這起事件也讓台南市長黃偉哲相當重視，台南市警局隨即成立專案小組逮人，殺狗的陳姓男子自知難逃法網，昨晚8點多投案。陳男向警方供稱，本月17日凌晨1點多，與友人開車行經新營區太子宮附近一條田間小路時，數隻流浪狗追上前並對他們狂吼，他一氣之下拿開山刀下車砍殺其中一隻流浪狗，犯後將犬隻屍塊裝入垃圾袋，連同行兇的刀具一起丟棄於柳營區雙營橋下。殺狗原因與原先網傳是當地幫派份子「練膽量」的傳聞有出入，純屬陳男個人行為。

台南市動保處表示，陳男將被依違反《動物保護法》第25條第1款規定移送台南地檢署，罪成可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

對此，動物救援人士邵柏森在臉書 怒斥：「各位相信兇手說詞嗎？我相信沒這麼單純。很多人把殘忍的虐殺違法行為，推給狗追人，講的情有可原合理化自身病態的心理，將虐待動物建立在流浪動物很可惡的標籤上。所以說路上被人罵，甚至有行車糾紛，就可以這樣拿刀隨意砍殺嗎？在國外已經立法將虐待動物列為國際重罪了，因為有各種論文及大量文獻，記載虐待虐殺動物的人，未來有高機率會轉為傷害婦幼或直接殺人，呼籲政府一定要重視！」

網友肉搜出殺狗男的個人IG。（圖翻攝自爆廢公社）

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