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高階工程師慘遇詐1500萬 怒砸560萬釣出19歲假理專逮人

江男在假理專一步步教學註冊完成，陸續以匯款、面交方式投入高達1500萬。（警方提供）

江男在假理專一步步教學註冊完成，陸續以匯款、面交方式投入高達1500萬。（警方提供）

2023/09/24 11:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名在公司擔任高階管理層的江姓工程師接觸到投資群組，短短兩個月陸續以匯款或面交投入高達逾1500萬，直到出金時被要求還得先繳納560萬的利息保管費時，他才驚覺遇詐報案，同時配合警方準備560萬假鈔取信對方，進而誘出19歲車手逮人，而全案檢方也在22日偵結起訴。

經查，江男是資深高階工程師，今年4月間接觸到一個名為「源通專線」的投資群組，一開始抱持觀望態度，但隨著群內許多人分享投資心法及標榜保證獲利話術吸引，在理財專員一步步教學註冊完成，陸續以匯款、面交方式，投入高達1560萬元積蓄。

期間群組還設立溫馨提示，指導江男因受限布局保密，若遇到銀行行員關懷提問，以代購房地產或名錶精品等應答，切勿說出投資事由，匯款時亦勿備註任何字眼，以免洩露投資標的造成股票下跌，直至江男欲提領獲利出金，被告知要先繳交560萬的利息保管費時，經詢問友人意見始驚覺不對勁趕緊報案求助。

轄區第四分局大墩派出所獲報，立即與偵查隊組成專案小組，在釐清江男被騙始末後，得知詐團仍持續與江男聯繫後續出金事宜，江男遂與警察聯手，準備了560萬元假鈔並拍照取信對方，籍此約出對方派出的假理專面交時，當場逮捕19歲郭姓車手，從其身上起出數張假工作證、工作手機等物品，當場人贓俱獲。

郭男警詢中辯稱，他是接獲詐欺上手指示，要求假扮理財專員前往取款，約定完成任務可獲得高額報酬，沒想到被守株待兔員警一舉逮獲，感嘆詐團誆騙應徵輕鬆的「領錢」工作，卻未提及被抓高風險，訊後全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴。

第四分局長李建興提醒民眾，切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓投資人血本無歸；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

詐團還指導江男若遇行員關懷提問的說詞。（警方提供）

詐團還指導江男若遇行員關懷提問的說詞。（警方提供）

警方從車手身上起出數張假工作證、工作手機等物品，當場人贓俱獲。（警方提供）

警方從車手身上起出數張假工作證、工作手機等物品，當場人贓俱獲。（警方提供）

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