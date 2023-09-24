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苗栗看守所接見室大整修 節省公帑50萬

矯正署苗栗看守所接見室大整修，整體環境顯得溫馨舒適，不再讓人感到冷冰冰。（苗栗看守所提供）

矯正署苗栗看守所接見室大整修，整體環境顯得溫馨舒適，不再讓人感到冷冰冰。（苗栗看守所提供）

2023/09/24 09:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕矯正機關接見室，是收容人與親友感情交流的空間，苗栗看守所接見室已10餘年未整修而老舊，所方近期採購料自行修繕整修完成，不僅煥然一新，其中貼心新增設置的親子休憩區，讓小孩有獨立休憩空間，整體環境顯得溫馨舒適，不再讓人感到冷冰冰，收容人家屬滿意度達9成。

苗栗看守所表示，此次接見室整修，採購料自行修繕完成，為機關節省近50萬元公帑，除保留各項無障礙設備及身障專用盥洗室外，在登記台、購物處增設全面透明5毫米雙層強化玻璃，室內更增設1台65吋大電視，可作各項接見規定、流程、政策、法令宣導外，也可播放新聞讓民眾安心等待。全新不銹鋼連排椅座，美觀堅固又舒適；貼心的親子休憩區，讓民眾宛如走進咖啡館，有耳目一新的感覺。

苗栗看守所也進行問卷調查，有9成以上認為接見室目前的整體環境設施比之前感覺更舒適、溫馨，而新增設親子休憩區，也能讓攜帶幼兒的家屬感受更友善。

苗栗看守所長黃正勇表示，此次整修工程，源起於法務部矯正署在今年推動所屬各機關受理外界對收容人送入飲食專案安全措施實施計畫，希望提高各機關接見室的安全維護，此外也達到便民、利民、禮民、親民之目的。

矯正署苗栗看守所間接見室大整修，新增小孩休憩空間。（苗栗看守所提供）

矯正署苗栗看守所間接見室大整修，新增小孩休憩空間。（苗栗看守所提供）

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