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明揚工廠爆炸幾十公里都感受到 專家研判金屬粉遇水釀「氫爆」

明揚大火釀重大傷亡，專家研判是金屬粉「遇水釀氫爆」。（屏縣府提供）

明揚大火釀重大傷亡，專家研判是金屬粉「遇水釀氫爆」。（屏縣府提供）

2023/09/24 00:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚國際高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡，長期在工廠服務的台大化學博士許先生分析，高階高爾夫球製造需要大量鈦、鎢、鎂等化學物質，遇水就會產生氫氣、氧氣爆燃，在密閉廠房更會出現「氫爆」，類似日本福島核災的爆炸情況。

「光是丁二烯及過氧化物不致於爆炸！」許博士分析，高階高爾夫球製造除了合成橡膠，還有丁二烯及過氧化物及金屬粉，而明揚代工生產的高爾夫球種類，包括練習球、二層高爾夫球、三層高爾夫球、四層高爾夫球以及高階比賽球等，其中專注研發生產製造二層的彩色球；三層到多層的高階球，裡面可能有大量鈦、鎢、鎂等化學物質，才是塵爆的主因。

許博士指出，火勢一開始派遣消防人員不多，明顯就是丁二烯及過氧化物可能未控制好溫度引發燃燒，但廠房內可能有大量的鈦、鎢、鎂等化學物質，消防弟兄進入廠區時，可能有瀰漫的粉塵遇水後，瞬間達800度以上高溫分解成氫氣、氧氣，尤其高階化工使用的可能是微米級的金屬粉，更會在密閉廠房內快速化學反應形成「氫爆」，爆炸聲響遠到幾十公里外都感受的到。

「現場是否過量的金屬粉可能要後續調查」許博士表示，一般工廠容許現場堆置的化學物質都是「當天量」，而丁二烯及過氧化物頂多是產生火勢不致於爆炸，是否現場倉庫是否堆置過量的金屬粉末，或許有待調查單位進一步了解。

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