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里長涉賄判當選有效刑事卻入獄 她不服打官司結果曝⋯⋯

楊姓女里長當選人被控賄選，民事認定不構成賄選當選有效，刑事卻被判賄選有罪確定。（資料照）

楊姓女里長當選人被控賄選，民事認定不構成賄選當選有效，刑事卻被判賄選有罪確定。（資料照）

2023/09/23 23:36

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆一名楊姓女子2018年參選里長，與母親的協會合辦「宜蘭一日遊」活動，涉在旅途中退還500元旅費，被人檢舉賄選，高等法院民事庭雖認定不構成賄選，判當選有效；不過，最高法院刑事庭2021年間卻判她3年4月刑、併科罰金100萬元、褫奪公權4年確定。民、刑見解不一，楊女提起行政訴訟，最高行政法院日前以抗告逾期為由，駁回確定。

楊女被控在參選里長後，與母親的協會舉辦「宜蘭一日遊」，由楊母向每位成年里民收費800元、兒童收費500元，再於旅程中私下退回每人500元。2018年11年24日選舉，楊女當選里長。

基隆地檢署接獲檢舉，依違反公職人員選舉罷免法起訴賄選，同時提起民事當選無效之訴。

民事部分，基隆地院與高等法院民事庭，均認楊女不構成賄選，判她當選有效確定；但刑事部分，刑事法庭卻出現迥然不同的見解。

一審基隆地院刑事庭認定，母女倆觸犯公職人員選舉罷免法中的交付不正利益罪，判楊女4年6月徒刑、褫奪公權5年、併科罰金100萬元；楊母4年，褫奪公權4年。二審高等法院改判楊女3年4月、褫奪公權4年、併科罰金100萬元；楊母3年2月、褫奪公權3年。終審最高法院2021年維持二審有罪判決，全案確定，發監執行。

楊女不服提起行政訴訟，主張民事庭已判她當選有效，刑事庭的見解有誤，應屬無效；且檢舉人與承辦員警是兄弟，承辦員警的爸爸又是證人，已逾越警察職權。楊女強調自己有重大冤屈，請求給予重審機會。

一審台北高等行政法院指出，楊女請求的事項，乃行政法院無審判權的刑事案件爭議，並不在行政法院職掌的公法上爭議事件範圍，楊女提起行政訴訟於法未合，且無法補正，駁回其訴。楊女不服，提起抗告。

台北高等行政法院發現，楊女原本最遲應於5月1日提出抗告，但她直到5月5日才提出，已逾抗告不變期間，抗告不合法，予以駁回。楊女不服，再次提起抗告。

最高行政法院重新計算日數，扣除書狀在途期間4日，抗告期限至5月4日屆滿，但楊女5月5日抗告狀才送到法院，確實逾期，日前駁回抗告，全案確定。

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