屏東大火》王必勝肯定屏高緊急醫療網調度 感謝很多醫院一直在待命

屏東基督教醫院醫務部主任陳志文（穿醫師袍者）22日擔任現場醫療指揮官。（記者羅欣貞攝）

2023/09/23 17:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技昨天（22日）發生工廠氣爆釀重大傷亡，衛生福利部政務次長王必勝連夜南下坐鎮，今天（23日）下午他接受媒體訪問時，高度肯定屏東、高雄緊急醫療網調度得宜，超過百位患者分送2縣市10家醫院，足見平常的規畫演練做得不錯，他也肯定屏東基督教醫院醫務部主任陳志文，昨晚在現場擔任醫療指揮官做得非常好。

王必勝表示，昨天的就醫人數超過100位，緊急醫療網的調度，將患者分散在2個縣市的10家醫院，數量有分開，根據嚴重程度，把部分患者後送到高雄的醫學中心，每家醫院都可以把要照顧的病人照顧得更好，不會有量太多沒有辦法照顧的情形，緊急網上的調度，衞生局都做得很好，目前醫療狀況很穩定，顯示量能是充足的。

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王必勝也說，昨天也怕傷患比想像多，所以也聯絡了台南，甚至更北邊的醫院待命，目前看起來是充足的，謝謝很多醫院一直在待命，而且第一時間都把人員召回，啟動大量傷患機制，證明平常的規劃演練都做得不錯。

昨天屏東基督教醫院醫務部主任陳志文臨危受命，緊急赴現場擔任醫療指揮官，王必勝也表示，現場的調度非常重要，要臨場判斷哪些人要送醫，陳醫師非常有經驗，昨天的現場指揮做得非常好。

陳志文在屏基服務21年，一直在急診室，原為急診室主任，現為醫務部主任；陳志文表示，昨天6點多下班途中接到衛生局長官來電，屏東發生化學爆炸事件，現場需要醫療指揮官，問他可不可以過去，當時本著一個急診人的習慣他就到達現場，其實真的是第一次到達災難現場，火災蔓延當中，看到消防弟兄穿著厚厚的裝備努力搶救火勢。

陳志文說，他印象很深刻的是有一位消防弟兄穿著厚厚的裝備，半昏迷的被從火場救了出來，那是因為在現場的救火大量的汗水流失，再加上高溫而有熱衰竭現象，經過初步的處理，狀況也算是穩定下來。

因為當時狀況緊急，他沒有帶多少的人員跟設備過去，可是現場的119弟兄訓練都蠻好的，都能夠很準確的執行他想要做的事情，比如說維持呼吸道通暢、給氧、打點滴、固定包紮止血，所以他覺得在一個災難現場，醫師和一個急診的護理師、再搭配EMT，應該可以滿足現場的醫療需求；比較不幸的是，火勢越來越大，有消防員身陷當中，覺得相當遺憾。

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