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高雄夫妻遭惡鄰殺害今舉辦告別式 陳其邁弔唁：持續追蹤小兄弟心理狀況

羅姓夫妻慘遭冷血鄰居殺害，家屬今舉行告別式，並用兩人的甜蜜婚紗照當遺照。（記者許麗娟攝）

羅姓夫妻慘遭冷血鄰居殺害，家屬今舉行告別式，並用兩人的甜蜜婚紗照當遺照。（記者許麗娟攝）

2023/09/23 11:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市63歲吳姓男子因不滿大樓長年傳出噪音，15日竟持刀殺害樓上鄰居羅姓夫妻，留下2名幼子頓失父母，今（23日）家屬為夫妻舉辦告別式，場面哀戚，高雄市長陳其邁也率領市府團隊前往弔唁，陳其邁表示，由於案發時小朋友受到驚嚇，擔心出現PTSD（創傷後壓力症候群）問題，會持續追蹤關心。

羅姓夫妻慘遭惡鄰持刀殘殺共13刀致死，案發當時，6歲和5歲的小兄弟目睹父母被殺害，驚慌失措跑下樓向管理員求助「我的爸爸媽媽被殺了」，讓人聞之相當不忍，事發後凶嫌吳男落網卻對案情保持緘默，小兄弟和家屬至今得不到一句道歉。

今天在高雄市立殯儀館，家屬為羅姓夫妻舉辦告別式，選用夫妻倆的婚紗照當遺照，會場外也用氣球做布置，但相片裡過往夫妻倆的甜蜜再也不復見，親友只能懷著無限傷痛淚送夫妻倆最後一程。

高雄市長陳其邁約9點半前往告別式致意，後續又趕往高雄長庚醫院探視昨天屏東工廠大火的傷患，陳其邁事後受訪表示，小朋友未來要回花蓮由爺爺奶奶照顧，未來學校、心理輔導等，高雄市這邊的精神科醫師會和花蓮醫院等相關人員聯繫安置。

陳其邁說，家屬擔心小朋友的照顧、心理重建、課程銜接等問題，高雄市教育局也會與花蓮縣教育局做最好的安排，他前幾天與精神科醫師談過，因為小朋友一下子受到驚嚇，最擔心的還是PTSD（創傷後壓力症候群）的問題，心理問題仍需專業心理師、醫師和家人的陪伴，市府會持續追蹤關懷。

而在告別式會場上，家屬也再度向陳其邁提及司法正義的問題，希望將歹徒繩之以法，落實司法正義。

羅姓夫妻的告別式上，高雄市長陳其邁率領市府團隊前往弔唁。（記者許麗娟攝）

羅姓夫妻的告別式上，高雄市長陳其邁率領市府團隊前往弔唁。（記者許麗娟攝）

羅姓夫妻的告別式上，高雄市長陳其邁率領市府團隊前往弔唁。（記者許麗娟攝）

羅姓夫妻的告別式上，高雄市長陳其邁率領市府團隊前往弔唁。（記者許麗娟攝）

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