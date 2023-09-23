被控組織犯罪、教唆殺人未遂 「美鷹會」王鑫證據不足不起訴

「美鷹會」要角王鑫（中）。（資料照）

2023/09/23 13:57

〔社會新聞中心／台北報導〕檢警懷疑天道盟美鷹會要角王鑫，涉入中國公關顧問公司董事長李世仁、台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振槍擊等案，涉組織犯罪、教唆殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌，台北地檢署調查後證據不足，今將王鑫及時任台北市土石方處理同業公會理事長王建翔等5人處分不起訴。

檢警懷疑，王鑫等人涉入兩起槍擊案，例如：2013年6月，李世仁在台北市立法院旁鎮江街遭槍手朝大腿射擊3槍送醫，疑為警告；2018年7月，王國振，在北市中山區遭槍擊，另外還涉入3起恐嚇取財或恐嚇取財未遂案。

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2021年7月間，警方將王鑫、王建翔、美鷹會長劉克堅、劉克堅的左右手劉宗銘、王鑫前司機李冠緯拘提到案，並由全副武裝的除暴特勤隊員戒護移送被告至台北地檢署；檢方複訊後諭令王鑫200萬元交保、王建翔100萬元交保、劉克堅與劉宗銘均50萬元交保、李冠緯60萬，5人均限制出境出海。

但檢方調查後以王鑫等人涉入槍擊、恐嚇取財、組織犯罪等，證據不足，因此處分5人不起訴。

被台灣黑道視為「危險份子」、白道眼中「黑幫超大咖」的王鑫，常往來美、中、台，在台期間行事低調、神秘，多數江湖人只聞其名、未見其人，直至2021年7月被警方移送，才首度在媒體前現身。

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