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首頁　>　社會

「立委參選人」賭場被抄帶回50人 8旬婦血壓飆200

8旬婦人看到警察攻堅太緊張，嚇到血壓飆破200。（民眾提供）

8旬婦人看到警察攻堅太緊張，嚇到血壓飆破200。（民眾提供）

2023/09/23 10:24

〔記者王捷／台南報導〕警五分局28日深夜攻堅一處麻將館，帶回50人，這間麻將館的背後老闆，竟然是「麻將最大黨」的立委參選人。警方查證身分時，還發現許多國立大學生，他們自認為在店家賭麻將不違法，另外還有一位8旬婦人，看到警察緊張到血壓一度飆破200，但她拒絕送醫，只想趕快回家。

據了解，這間麻將館疑似為躲避賭博罪，全館採用自動麻將桌，且一定要先買儲值卡、湊齊牌咖三缺一，自動麻將桌才會啟動，而且鐘點費還不便宜，一分鐘算一塊錢，不過每天晚上來打牌的人絡繹不絕，年齡層分布還很廣。

警方蒐證時曾發現，店家明知道客人在賭博，還是分給賭客籌碼，並建議賭客不要玩太大，否則不好湊牌咖，因此麻將館最高只打到250元底，也有些大學生只玩10元、20元，他們還誤解，店家有營業執照，應該是不會涉嫌賭博罪。

不過，店家知道有賭博，還提供賭場、意圖營利，可以處三年以下有期徒刑，還有最高9萬元以下罰金。加上店家是公眾可以出入的場所，所以在店裡賭博的消費者全都涉及賭博罪，而不是社會秩序維護法。

警方帶回43名賭客、3名賭場工作人員，還有4名在場人，一共50人返回警分局問訊，同時還查出該間麻將館的幕後老闆，是「麻將最大黨」立委參選人所有，也會將他一併函送法辦。

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