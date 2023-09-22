政大女學生遭冷氣砸死 業者「不思悔過」被起訴求處重刑

冷氣機從17樓墜落砸死等車女大生。（資料照）

2023/09/22 15:35

首次上稿：15:20

更新時間：15:35

〔記者王定傳／新北報導〕黃姓女大生今年7月走路行經新北市新埔捷運站附近大樓時，無端遭冷氣砸死；新北地檢署今日依過失致死起訴當時安裝冷氣的工人李建邦，及指派他前往安裝的金耀冷凍空調有限公司負責人劉智輾，並以劉男犯後不思悔過，請法院從重量刑。

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安裝工人同被起訴

這起意外發生在7月20日下午1時許，21歲政大黃姓女學生與胞姊要從八里住處到新店駕訓班學車，姊妹如常搭車到新埔捷運站換車到新店，在新埔站2號出口公車亭等車時，黃女悠閒走過公車亭後方，胞姊在後看手機，突然一台冷氣墜落，直接砸中黃女，應聲倒地，胞姊回神後衝上前抱起她安撫，見胞妹頭部流血，連忙報案。

路人見狀上前協助，一名經過的護理師見狀，對黃女施以CPR急救，救護車趕抵時，還有人指引，消防救護員接手電擊、CPR，但黃女失去呼吸心跳，到院急救1小時仍不治。

警方獲報到場，經調查事發社區大樓17樓王姓房客找人安裝冷氣，31歲工人李建邦承認安裝冷氣不慎墜落，得知砸到人也相當驚訝，得知闖禍後，嚇得臉色蒼白；檢方複訊後依過失致死罪嫌，諭令李嫌3萬元交保並限制住居。

經檢方調查，劉智輾為因應季節性冷氣安裝需求，與李建邦簽立「物品宅配安裝合約書」，論件計酬；李男當天接受金耀公司派單，前往該處安裝一台三洋STK-21H直立式窗型冷氣，因夥伴離職，遂獨自施作。

檢方調查，劉男明知李男之前安裝其他廠牌、機型直立式冷氣時已獲悉其欠缺安裝此類冷氣經驗，且李男當時仍須臨時請教如何安裝，劉男卻未命令李立即停工，或指派有能力者到場協助，仍任由缺乏經驗、專業知識的李男任意施作。

檢方調查，李男僅因合作夥伴離職而獨自施作，當時沒人可互相支援、照看，且他事前沒安裝此型號冷氣經驗，也沒詳閱安裝說明書，安裝期間尚須請教劉男等人，因未按說明書順序安裝，先行裁切擋風板後，把冷氣由室內放置於窗框上，亦未先行裝設本體固定具、確認冷氣本體與窗框是否已有固定機制即鬆手，同時又未設有其他足以防止物體飛落機制，致冷氣由17樓墜落。

檢方認為，李男知道這是份危險的工作，本應充實專業知能、確保到場施作人數，合於一般行業常規以利緊急應變，遇有個別機型欠缺安裝知識時不應輕率施作；劉男明知李男缺乏安裝此類型冷氣經驗，當日，李男甚至誤認該機型的「包材尺寸」與「安裝尺寸」，且曾撥打電話表示不會安裝，但為節省人力費用，竟任由李男以「物品宅配安裝合約」人員身分輕率施作，讓不適合人員從事高度風險工作，致本案憾事發生，劉男犯後不思悔過，請從重量刑。

冷氣機從17樓墜落砸死等車女大生。（資料照）

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