這款憲兵少校！混身酒氣拒測吊照、無照闖軍營85次 勒退丟軍職

吳姓憲兵少校調查官混身酒氣遭警攔查，但他拒絕酒測，遭裁罰並吊照，吳竟知法犯法，無照進出軍營85次， 慘遭軍方勒退，最高行政法院認定軍方處分合法，判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

2023/09/22 15:11

〔記者楊國文／台北報導〕憲兵指揮部吳姓少校調查官因駕車停在交叉路口，被警盤查發現混身酒氣卻拒絕酒測，被開單裁罰18萬元並吊銷駕照；不料，吳男竟無照駕車進入營區多達85次，遭軍方以「不適服現役」為由，勒令退伍。吳男不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院痛批吳「漠視法令，嚴重影響軍譽，傷害憲兵形象」，判他敗訴，吳上訴後，最高行政法院判他敗訴確定，慘丟軍職。

吳男是憲兵指揮部嘉義憲兵隊少校特種情報調查官，2020年1月16日22時30分休假期間，駕駛自用小客車停靠嘉義市區一處交叉口，因影響交通，警方到場處理時，發現吳男混身散發酒氣，懷疑涉及酒駕欲實施酒測，但吳男拒絕。

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警方只好依違反道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款規定，開單舉發，移送監理單位裁罰吳男新台幣18萬元，並吊銷駕駛執照，且必須參加道路交通安全講習。

沒想到，吳男明知遭吊銷駕照，竟知法犯法，仍然自2020年1月19日至同年7月12日止，無照駕駛自用小客車進出營區達85次之多。經憲兵第203指揮部調查屬實，將吳男記過處分，年終考績被打上難堪的「丙上」。

經203指揮部召開人評會審議後，認定吳男為「不適服現役」，將他勒令退伍，並呈報陸軍司令部核定。吳男不服，提起訴願遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟。

審理時，吳男指稱，他是少校軍官，依據強化國軍志願役軍官士官及士兵考評具體作法規定，應由少將以上編階主官（管）考評，但原考評只由203指揮部上校代指揮官逕予考評，有重大瑕疵。此外，只因他考績被打丙上，即貿然做成「不適服現役勒令退伍」的處分，頗有疑義。

陸軍司令部答辯稱，203指揮部召開不適服現役的人評會議，符合國軍考評的規定，會中，委員對吳男平時表現均詳加考評，認定吳男雖然是資深軍官，且是憲兵調查官，但集合時間經常遲到、未遵守營務營規的要求，平時工作管制績效未達標，態度散漫。

此外，吳男也在人評會承認有酒駕行為，為了規避酒駕刑責而拒絕酒測，已造成軍譽受損，且明知駕被吊銷，卻仍無照駕車進出營區高達85次，綜合決議其不適服現役而勒退，一切合法。

台北高等行政法院認定，軍方考核認定吳男管考績效均未達標，對軍偵工作欠缺熱忱，且身為資深幹部，每次犯錯都規避對已不利事項，且對其拒絕酒測說詞不一，尤其在拒絕酒測經吊銷駕照後仍無照駕車進出營區85次，「已漠視法令，嚴重影響軍譽，傷害憲兵形象」，軍方認定其不適服現役並勒退，於法有據，判吳敗訴。

吳男不服，上訴最高行政法院，最高行政法院認為北高行判決並無不當，判決吳男敗訴確定。

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