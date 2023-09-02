慘了！捕撈38噸保育類鯊魚 「東成368號」漁船狂噴1235萬元罰單

黑鯊與花鯊是保育類魚種，禁止捕撈。示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/09/02 17:47

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院加入護魚防線，日前判聖吉群與金昌21號兩艘漁船違法捕撈保育類黑鯊、花鯊，應罰1000萬元後，近日又判東成368號漁船捕撈38噸的黑鯊、花鯊，應罰1235萬元，合議庭直指我國是重要遠洋漁業國，應遵循國際規範，「東」船捕獲黑、花鯊總量偏高，屬計畫性行為，農業部依遠洋漁業條例重罰有理。

東成368號的船東為洪姓女子，船長則是陳姓男子，2019年8月間出航至太平洋水域作業，2020年1月間返航，在屏東東港鹽埔漁港卸魚時，農委會（現改制農業部）漁業署派員檢查，當場查獲漁船持有及卸下禁捕魚種平滑白眼鮫（黑鯊）肉身2萬2241.4公斤、魚鰭1781公斤，計2萬4022.4公斤（換算全魚重為3萬6994公斤）及污斑白眼鮫（花鯊）魚鰭64.4公斤（換算全魚重為1288公斤），違反遠洋漁業條例第13條第1項第11款規定。

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此外，稽查人員還發現，漁船漁獲中有鯊魚漁獲物鋸峰齒鮫（水鯊）魚鰭44.8公斤，及長臂灰鯖鮫魚鰭21.8公斤，魚身消失，處理未依規定「鰭連身」，或將背鰭、胸鰭綁附於鯊魚身，且未依規定完全利用鯊魚漁獲物，違反鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法規定。

農業部認定兩件違法事實明確，依照禁捕魚種規定案件裁量基準，共裁罰洪女與陳男1185萬元，收回漁業證照9月，收回船員手冊及幹部船員執業證書9月，除列為高風險漁船，並實施特別管理措施。兩人不服，興訟抗罰。

一審台北高等行政法院指出，漁業署已對其赴中西太平洋作業重要法令宣導，洪女亦已於該份赴中西太平洋作業重要法令宣導單上簽章，堪信其已明瞭花鯊黑鯊為禁捕魚種及鯊魚漁獲物應完全利用，有對其僱用的船長與船員盡告知遵守相關規定的義務，卻未積極培訓教育從業人，也未善盡指揮、監督及管理從業人責任，此由陳男自陳不知花鯊及黑鯊為禁捕魚種等語足證。

北高行認為洪女身為經營者，對從業人未善盡指揮、監督及管理之責任；陳男身為船長，自當知悉西太平洋包含黑鯊、花鯊在內的禁捕魚種，卻疏未注意，甚且因該航次作業捕撈漁獲甚少，擔心船東虧損過鉅，不再聘僱其任船長，致影響生計，因而撈捕黑鯊、花鯊，並留存經濟價值高的魚翅及魚肉肉身，縱無故意，亦有過失，農業部裁罰無誤，駁回其訴。

兩人提起上訴，二審最高行政法院表示，我國為世界上重要遠洋漁業國之一，為保障我國遠洋漁船於公海的作業權益，我國參與多個區域漁業管理組織，更為中西太平洋漁業委員會（WCPFC）等4個區域漁業管理組織的正式會員，應遵循國際漁業組織所定之養護管理措施，善盡遠洋漁船船籍國責任，促進我國遠洋漁產品之流通與貿易。

最高行政法院說明，遏止非法、未報告及不受規範（Illegal,Unreported and Unregulated，IUU）漁業行為，是每一漁業國家無可卸免的責任，黑鯊及花鯊分屬不同海洋物種，棲息水域、水深不同及各有延繩釣漁船作業特性，船長及船員下鉤作業自亦不相同，故而各別捕撈、持有該二物種，即分別侵害二種不同禁捕魚種族群的生態價值及族群豐度。

最高行政法院認為，「東」船此次出海作業黑鯊、花鯊漁獲總量偏高，應是有計畫性、針對性分別就黑鯊、花鯊棲息的水域及水深下鉤，難認僅有一捕撈行為。

最高行政法院指出，農業部裁罰並無裁量怠惰、裁量瑕疵等情事，一審判決認事用法俱無違誤，合議庭評議後駁回上訴，全案確定。

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