北市新婚夫妻電影院與外籍男爆口角 控警拖5個月不處理

一對新婚夫妻今年4月3日前往北市中山區長春國賓影城看電影，卻因食用速食發出聲響，和坐在後面的一名外籍男子發生口角衝突，示意圖。（資料照）

2023/09/22 17:29

〔記者邱俊福／台北報導〕一對新婚夫妻今年4月3日前往北市中山區長春國賓影城看電影，卻因食用速食發出聲響，和坐在後面的一名外籍男子發生口角衝突，期間妻子持手機錄影，還遭對方動手拉扯她手機，導致吊掛殼斷裂，憤而報警，提告毀損、恐嚇，因該案至今完全沒有下文，妻子詢問始知處理員警根本沒有抄錄該涉案人資料，找不到人，不滿案件根本是被漠視，氣憤向中山警分局督察組提出檢舉，以及投訴媒體與市議員。

中山警分局對此表示，該案件處理過程中，章姓、蔡姓2員警為能詳細抄錄涉案人資料，造成偵辦遲滯，各予申誡一次處分，其中主辦本案的蔡姓員警再予加重調整服務單位，而該案正積極循程序調閱該外籍男子門號相關資料，積極追查身分，依法查辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，當時劉姓被害人跟丈夫前往看電影，食用速食時，因紙袋發生聲音，引發坐於後面的外籍男子不滿，雙方發生口角衝突，被害人隨即持手機錄影，該外籍男子見狀，出手拉扯被害人手機，並將搶過來的手機丟於坐位上，導致吊掛殼斷裂。

案發後，被害人打「110」報案，轄區北市警中山分局長春派出所章姓、蔡姓2名警員據報到場，已沒有糾紛現場，被害人欲提告一名外籍人士恐嚇、毀損。2員警當時因語言溝通問題及為避免影響影廳內其他觀看影片民眾權益，遂先行抄錄該外籍男子同行的台籍鄭姓女子資料，但該外籍男子身上未攜帶證件，故先抄錄其所使用的手機號碼，後續再以傳辦方式通知到案說明。

事後，警方經多次聯繫，該外籍男子電話均未接聽，另聯繫案發時同行鄭女表示，2人於一場聚會認識，平日僅以該門號聯絡，無其他聯繫管道。

被害人指控，當時被該外籍男子辱罵與毀損手機，報案後至本月初長達5個多月都沒有相關訊息下才致電向派出所查詢偵辦進度，結果發現該外籍人士尚未被約談到案，原因是警方沒有抄錄身分資料，手機聯繫不上而延宕，認為根本是變相吃案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法