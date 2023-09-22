為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

北市新婚夫妻電影院與外籍男爆口角 控警拖5個月不處理

一對新婚夫妻今年4月3日前往北市中山區長春國賓影城看電影，卻因食用速食發出聲響，和坐在後面的一名外籍男子發生口角衝突，示意圖。（資料照）

一對新婚夫妻今年4月3日前往北市中山區長春國賓影城看電影，卻因食用速食發出聲響，和坐在後面的一名外籍男子發生口角衝突，示意圖。（資料照）

2023/09/22 17:29

〔記者邱俊福／台北報導〕一對新婚夫妻今年4月3日前往北市中山區長春國賓影城看電影，卻因食用速食發出聲響，和坐在後面的一名外籍男子發生口角衝突，期間妻子持手機錄影，還遭對方動手拉扯她手機，導致吊掛殼斷裂，憤而報警，提告毀損、恐嚇，因該案至今完全沒有下文，妻子詢問始知處理員警根本沒有抄錄該涉案人資料，找不到人，不滿案件根本是被漠視，氣憤向中山警分局督察組提出檢舉，以及投訴媒體與市議員。

中山警分局對此表示，該案件處理過程中，章姓、蔡姓2員警為能詳細抄錄涉案人資料，造成偵辦遲滯，各予申誡一次處分，其中主辦本案的蔡姓員警再予加重調整服務單位，而該案正積極循程序調閱該外籍男子門號相關資料，積極追查身分，依法查辦。

警方調查，當時劉姓被害人跟丈夫前往看電影，食用速食時，因紙袋發生聲音，引發坐於後面的外籍男子不滿，雙方發生口角衝突，被害人隨即持手機錄影，該外籍男子見狀，出手拉扯被害人手機，並將搶過來的手機丟於坐位上，導致吊掛殼斷裂。

案發後，被害人打「110」報案，轄區北市警中山分局長春派出所章姓、蔡姓2名警員據報到場，已沒有糾紛現場，被害人欲提告一名外籍人士恐嚇、毀損。2員警當時因語言溝通問題及為避免影響影廳內其他觀看影片民眾權益，遂先行抄錄該外籍男子同行的台籍鄭姓女子資料，但該外籍男子身上未攜帶證件，故先抄錄其所使用的手機號碼，後續再以傳辦方式通知到案說明。

事後，警方經多次聯繫，該外籍男子電話均未接聽，另聯繫案發時同行鄭女表示，2人於一場聚會認識，平日僅以該門號聯絡，無其他聯繫管道。

被害人指控，當時被該外籍男子辱罵與毀損手機，報案後至本月初長達5個多月都沒有相關訊息下才致電向派出所查詢偵辦進度，結果發現該外籍人士尚未被約談到案，原因是警方沒有抄錄身分資料，手機聯繫不上而延宕，認為根本是變相吃案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男子與妻吵架帶1歲多雙胞胎離家 永康警緊急尋獲
2023/09/22 12:03

男子與妻吵架帶1歲多雙胞胎離家 永康警緊急尋獲
張雁名曾和老婆「吵到要分開」！秀帥兒萌照曝心聲：學習當個好父親
2023/09/21 18:15

張雁名曾和老婆「吵到要分開」！秀帥兒萌照曝心聲：學習當個好父親

「遠雄峰蘊」在喧囂城市中尋找一座自然居所
和平解約攏係假？謝忻自揭「還在吵架」 氣到封鎖經紀人原因曝
2023/09/21 11:26

和平解約攏係假？謝忻自揭「還在吵架」 氣到封鎖經紀人原因曝
陳吉仲自曝開會常吵架哽咽謝總統尊重專業 蔡英文微笑未回應
2023/09/20 16:45

陳吉仲自曝開會常吵架哽咽謝總統尊重專業 蔡英文微笑未回應
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播