展現查賄決心！北檢檢察長鄭銘謙：不問對象、黨派、身分「有據必辦」

管轄區位於台灣政經中心的台北地檢署，檢察長鄭銘謙動起來，本著「有聞必查」、「有據必辦」態度，不問對象、黨派、身分，舉辦多場查賄座談會，迎戰境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等3大挑戰。（北檢提供）

2023/09/22 11:44

〔記者錢利忠／台北報導〕明年1月13日將舉行總統及立委選舉，檢察總長邢泰釗多次示警，不少選舉賭盤幕後進出金流龐大，對於民主選舉的侵害，遠大於個別賄選買票；而管轄區位於台灣政經中心的台北地檢署，檢察長鄭銘謙也動起來，本著「有聞必查」、「有據必辦」態度，不問對象、黨派、身分，舉辦多場查賄座談會，迎戰境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等3大挑戰。

各地檢署查賄行動起跑後，北檢檢察長鄭銘謙，率同選舉查察執行秘書郭進昌及各查察區主任檢察官、檢察官，在北檢轄區跑透透，舉辦多場查賄座談會，分別前往新北市警局新店分局烏來、深坑分駐所、台北市警局中山分局、文山第二分局、松山分局及萬華分局，與轄區司法警察單位舉辦座談。

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鄭銘謙於會中期勉，同仁應加強蒐報情資及嚴正執法，維護公平選舉。座談會則由各分局報告轄內選情分析與工作概況，並由北檢檢察官分享查賄經驗與技巧，講解妨害選舉相關刑罰的構成要件，與會人員再進行意見交流，回應員警所提執法疑義，建立查察區的執法共識。

鄭銘謙也示警，本次選舉面臨境外勢力介選、選舉賭盤影響選情及假訊息干擾等3項挑戰，務必強化反滲透法執法意識，嚴查地下通匯，以阻絕境外勢力介入選舉，並加強選舉賭盤蒐證，斷絕賭盤效應。

鄭銘謙說，遇有選情假訊息案件，須秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，避免影響選情。尤其利用深偽影音散布候選人不實訊息的案件，極可能在本次選舉中出現，各單位務必及早因應，善用協助下架機制，降低負面效應。

會中，鄭銘謙強調，本次選舉查察的核心宗旨是「嚴查不法、肅本清源」，而賄選是隱密的犯罪行為，必須綿密佈雷，且擴大宣導，讓民眾知悉妨害賄選行為的檢舉獎金機制，以及對檢舉人身分嚴格保密的措施，讓民眾勇於檢舉，以達「公平選舉、杜絕不法」之目標 。

此外，檢警應密切聯繫合作，並與友軍單位保持暢通溝通管道，發揮團隊辦案精神，嚴密蒐證查察，建立查賄制暴核心團隊，不容候選人心存僥。

最後，鄭銘謙也對基層員警同仁的日夜執勤辛勞、付出，表達感謝，期望大家秉持依法行政及公正執法原則，不問對象、黨派、身分，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，戮力辦理選舉查賄防暴工作。

管轄區位於台灣政經中心的台北地檢署，檢察長鄭銘謙動起來，本著「有聞必查」、「有據必辦」態度，不問對象、黨派、身分，舉辦多場查賄座談會，迎戰境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等3大挑戰。（北檢提供）

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