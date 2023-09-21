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外送員買春19刀砍死按摩女劫財 判無期徒刑定讞

外送員潘秉侑買春後竟19刀砍死按摩女劫財，今判無期徒刑定讞。（資料照）

外送員潘秉侑買春後竟19刀砍死按摩女劫財，今判無期徒刑定讞。（資料照）

2023/09/21 16:15

〔記者張文川／台北報導〕38歲外送員潘秉侑，前年5月至台北市林森北路的按摩個人工作室「假買春、真強盜」，將黎姓越南籍按摩女割喉殘殺19刀致死，再洗劫錢包、金手鍊和手機；台北地院一審、高等法院二審、更一審皆認定潘男買春前預先買刀，為計畫性的謀財害命，惡性重大，均判處無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回潘男上訴，全案定讞。

潘男因需錢孔急，計畫以假買春方式洗劫黎姓越籍按摩女，潘在赴約前特地先到附近的文具店買水果刀，殺人後盜走手機、金項鍊、錢包等，兇刀丟棄於台北市羅斯福路3段的公共垃圾桶，所得財物變賣為現金3萬4000元花用一空。

判決指出，2021年5月12日早上9時許，黎女的男友至她租屋處，驚見女友慘死於浴室，嚇得報警。檢警相驗發現黎女身中19刀，其中17刀集中在前、後頸部，其中1刀傷痕長達20公分，割破頸動脈，血液噴濺到浴室天花板，浴室地面已被凶嫌清洗過。

檢警循監視器等證據逮捕潘男，潘男起初否認行凶，只承認半套性交易，檢方提示他買刀與棄刀的畫面，他才承認，辯稱被黎女打了兩巴掌才一時氣憤殺人，但檢警存疑，北檢依強盜殺人罪起訴。

北院審理後認定，潘男為了謀財而殺害素昧平生的按摩女子，惡性重大，判處無期徒刑，並追徵沒收被變賣花用的犯罪所得3萬4000元，獲高院二審維持，但最高法院認為調查未盡，撤銷發回；高院更一審今年6月宣判，仍認定潘男預謀殺人，判無期徒刑、褫奪公權終身。

潘男上訴，主張他赴約前買刀，是為了替換家裡的舊刀，不是預謀犯案；最高法院今認為更一審已就此部分詳加論證為何不予採信，並載明理由，原判決沒有違誤法令，故駁回上訴確定。

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