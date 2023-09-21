國艦國造！PP-10086巡防救難艇交船、連江艦下水命名

CG1005連江艦今日舉行命名、下水典禮。（記者吳昇儒攝）

2023/09/21 14:19

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕海巡署PP-10086巡防救難艇交船暨「連江艦」下水命名聯合典禮，今日上午於台船公司基隆總廠舉行。海洋委員會主委管碧玲今日也特別前往，親自主持典禮。台船公司指出，此次交船的PP-10086是海洋委員會海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造，預計委請台船建造15艘，PP-10086是交付的最後一艘，此外今日也共同舉行CG1005命名下水典禮。

台船公司表示，新造100噸級PP-10086巡防救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性；而新造1000噸級巡防艦船身相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時配備射程達120米的高壓水炮，能在東北季風期間海象惡劣海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，有效打擊越界作業之中國漁船，提升我國海域執法與護漁能量。

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基隆市議長童子瑋則指出，海巡就是我們的「第二海軍」，也是我們國艦國造重要的拼圖，強健海巡，就是強健我國的藍色國界；身為基隆人非常榮幸海巡的艦艇在台船基隆廠建造，扛起我國國艦國造的大旗。

海委會主委管碧玲親自前往典禮現場主持。（記者吳昇儒攝）

海委會主委管碧玲親自前往典禮現場主持。（記者吳昇儒攝）

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