貨車司機撞倒騎士還落跑 法官認為「視線死角」判無罪

邱姓女貨車司機右轉時與機車騎士發生擦撞，法官認為「視線死角」判無罪。（翻攝Google地圖）

2023/09/21 11:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓女貨車司機在高雄大寮區和發工業區一帶與陳姓女機車騎士發生車禍，陳女倒地後，邱女竟直接開車駛離，被依肇逃罪起訴；高雄地院審理時，邱女喊冤聲稱不知發生車禍，法官根據相關事證，認定兩車碰撞力道很小，加上機車位於貨車的視線死角，相信邱女不知道發生車禍，判她無罪。

判決指出，去年8月27日下午4點多，邱姓女貨車司機行經大寮區和業六路與和業三路路口，疑似右轉時未注意路況，與同方向行駛的陳姓女機車騎士發生擦撞，陳女左後視鏡和把手被貨車碰到後不穩，控制不住機車倒地後，邱女直接駛離現場未留下來處理，被檢方依肇逃罪起訴。

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高雄地院審理時，邱女喊冤聲稱當時確實不知道有任何擦撞的情形，如果知道發生車禍，一定會停車下來處理，她是直到警察找上門去做筆錄，才知道有發生事故；她的律師也說，車禍發生當日及隔日，邱女所駕貨車檢核表，均未發現有車損狀況，可藉此證明邱女確實不知道發生車禍。

法官當庭勘驗路口監視器畫面，發現陳女騎車緊靠在邱女貨車旁邊，推論應該是「視線死角」，導致邱女打方向燈右轉時，陳女並未發現貨車已亮警示燈號，加上兩車擦撞時，力道不大，雖然陳女被擦撞後，約過了6秒才倒地，倒地後發生巨大聲響，但邱女此時已離開事故現場，坐在車上是有可能聽不到外界聲響，因此認定邱女並無肇逃犯意，判她無罪，可上訴。

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