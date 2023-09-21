嚴查低檔境外茶葉混充高檔台灣茶葉 高檢署將說明稽查成效

警方查扣越南茶葉、混境外茶葉、其他品種茶葉，以及兩家茶行進出帳冊、分裝機、封口機等贓證物。（資料照）

2023/09/21 08:47

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣每年的茶業產值超過300億元，為杜絕不肖業者拿低價境外茶混充高檔台茶，高等檢察署近年來積極查緝類似不法行為，截至去年底，各地檢署共查扣偽冒阿里山、杉林溪等高檔台灣茶葉合計120公噸，為守法茶商及茶農攔下2億5000多萬元損失。高檢署今將與行政院食品安全辦公室召開記者會，說明加強打擊境外茶混充台茶的稽查成效。

而為檢驗茶葉的產地，農業部茶業改良場也建立多重元素檢驗方法，透過精密儀器的檢測，分析來自不同國家、產地的茶葉，依據其中的多種微量元素、含量及特徵，搭配收錄各國茶葉所建立的資料庫，以判別台灣茶葉或是境外茶葉。

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近來司法系統查獲境外茶混充台茶的案例，以台北市「松大」、「茗窖」兩家老茶行，拿低價越南茶混充高檔台茶，甚至還主打是「比賽得獎茶」，涉嫌誆騙消費者一案，最受各界關注。

今年初，高檢署規劃查緝境外茶混充台灣茶行動專案，並提供廠商名單給警方查察，今年5月，警方即依相關廠商名單，逐一採購其烏龍茶葉，送交「農業部茶及飲料作物改良場」，以「茶葉中多重元素檢驗方法」進行鑑定，結果查出「松大」、「茗窖」兩家茶行，竟涉嫌拿低價的越南茶葉，混充成高檔的台灣茶葉對外販售，立即報請檢方指揮偵辦。

無獨有偶，專賣台灣茶葉及獨家私版茶葉禮盒的照田公司，也被台中地檢署查出，涉嫌自2019年9月起，以每台斤70到250元不等的價格，購買低價越南茶葉，混充進部分台灣茶葉後，透過子公司對外標榜是杉林溪茶、梨山茶等高檔台茶，每台斤開價800至1500元，透過網路直播、電話推銷、實體店面等管道銷售，2年多共獲利約6269萬元；今年9月，台中地檢署才依詐欺等罪，起訴該公司負責人及職員。

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