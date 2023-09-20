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樂陞案坑殺2萬股民 許金龍判10年定讞將入獄啟動防逃

樂陞集團總裁許金龍判刑10年定讞，近期將入獄。（資料照）

樂陞集團總裁許金龍判刑10年定讞，近期將入獄。（資料照）

2023/09/20 16:14

〔記者張文川／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案坑殺2萬股民，主導騙局的樂陞董事長許金龍，一審被判刑18年，二審改判12年有期徒刑，高等法院更一審去年11月認為許已承認部分犯行，改判10年徒刑、併科罰金6000萬元，沒收不法所得12億餘元。最高法院今駁回上訴，全案定讞，許金龍近期必須入獄，最高院已通知檢方啟動防逃。

許金龍目前以2億元交保在外，限制住居與出境出海，如今判刑10年定讞，台北地院今年8月判許金龍等人須民事賠償投資人54億餘元；最近又發生國寶集團總裁朱國榮疑棄保5億元潛逃案，許金龍能否順利發監，攸關檢察執行力與司法信賴度。

樂陞公司於2016年5月底宣布，百尺竿頭要砸48.6億元，以每股128元收購樂陞股票，股價飆升最高到115.5元，但百尺竿頭最終毀約，樂陞市值蒸發逾183億元，2018年10月黯然下櫃，大批投資人血本無歸；台北地檢署指控許金龍套利達40億元，起訴求刑30年。

一審北院審理時，許金龍否認不法，堅稱沒有一毛錢放進他的口袋，北院認定他隻手遮天，以非法私募等7大犯罪事實，重判18年徒刑。

高院二審認定，許金龍主導5度非法私募、公開收購、炒股、內線交易、侵占樂陞資金、不實美化財報等6大犯罪事實，犯罪情節重大，各罪合併判應執行12年刑期，部分判處無罪。

更一審認為許金龍嚴重破壞證券交易市場秩序，藉此獲得價差暴利，考量他陸續返還先前侵占樂陞的350萬元財產，並承認部分犯行，改判10年徒刑，併科罰金6000萬元，沒收12億餘元犯罪所得。最高法院今維持而定讞。

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