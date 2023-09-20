獨家》3500元可當「泰」上皇！白皙D奶櫃姐下海被查獲

泰籍女子芳珍琳（音譯），透過友人介紹以觀光名義來台，一邊旅遊一邊從事性交易賺旅費。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/20 13:14

〔記者陸運鋒／新北報導〕26歲泰國籍女子芳珍琳（音譯），透過友人介紹以觀光名義來台，一邊旅遊一邊從事性交易賺旅費，警方網路巡邏時發現可疑訊息，前往新北市中和區查緝，確認該名女子從事不法行為，隨即表明身份將其帶回偵辦。

據瞭解，芳珍琳透過應召站在捷克論壇張貼攬客訊息，打出身高160公分、體重46公斤及D罩杯雪白美乳等，1次性交易2800元、2次則祭出超低價3500元，還暗示讓嫖客擁有泰上皇般享受，藉此吸引尋芳客目光。

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中和警分局今天表示，近期執行網路巡邏時，發現可疑性交易訊息，便前南山路、板南路周邊套房查緝，經蒐證後，查獲26歲泰籍女子，其坦承從事性交易行為。

警詢時，芳珍琳稱在泰國原本從事百貨櫃姐工作，但因被裁員失業，因此透過友人介紹下，推薦台灣旅遊從事性交易，一邊賺取旅費，再過4天後就要返回國，沒料到會被警方查獲。

警方指出，詢後依社會秩序維護法函送裁處，並送至移民署北區事務大隊新北市專勤隊收容。警方呼籲，警察機關將賡續加強取締私娼、應召站及媒介色情等不法行為，以靖治安，不法人士切勿心存僥倖，致罹刑章。

泰籍女子芳珍琳（音譯），透過友人介紹以觀光名義來台，一邊旅遊一邊從事性交易賺旅費。（記者陸運鋒翻攝）

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