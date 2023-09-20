「4條通」男逃逸衝撞警車 2警掏槍喝令「趴下」逮捕

「4條通」男逃逸衝撞警車，2警掏槍（紅圈）喝令「趴下」。（讀者提供）

2023/09/20 08:47

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天凌晨2點多，55歲謝姓男子在高雄市鳥松區正修路與公園路口停紅燈違規占用機車停等區，拒絕警方攔檢，更衝撞警車，最後自撞護欄，2名員警掏出手槍喝令他下車「趴下」。原來謝男背負4項通緝案，警方除了將他逮捕法辦，更開出3張紅單，最高罰款將近7萬元。

仁武分局指出，謝男分別被高雄地檢署發布毒品及妨害公務通緝、橋頭地檢署發布詐欺通緝、高雄地院發布毒品通緝，因此畏罪逃逸，另依妨害公務、公共危險現行犯逮捕。交通違規包括不遵守道路交通標誌標線號誌指示、危險駕駛、不服稽查，最高可處6萬7200元罰金。

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大華派出所員警巡邏發現謝男停等紅燈時，違規佔用機車停等區，尾隨行駛至鳳山區濱山街與青年路口示意受檢，但謝男加速逃逸，卻在澄清路與文龍東路口過彎失控，警方再次攔查，謝男竟倒車衝撞警車後再度逃逸。

因謝男橫衝直撞，警方顧及民眾安全，在後方保持安全距離尾隨約8分鐘，最後謝男行經國道一號南下，在鳳山區五甲三路與五甲三路295巷口自撞工程護欄，2名員警掏出手槍喝令下車「趴下」逮捕；副駕駛座的54歲鄭姓婦女則無不法。

「4條通」男逃逸衝撞警車，警方掏槍逮捕。（讀者提供）

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