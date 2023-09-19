台美深化災防交流 FEMA專家新北國際防災週經驗分享

921將屆，新北市政府舉辦2023災害管理國際研討週，今天邀請美國聯邦緊急事務管理總署FEMA應變指揮署助理署長John R.等3名經驗豐富的災防專家，進行防救災實務交流研討會，包括消防署、新北市政府各局處、區公所、北台8縣市大專院校，災防相關人員共200餘人與會，進行美台防災交流。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/19 20:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕921將屆，新北市政府舉辦2023災害管理國際研討週，邀請美國聯邦緊急事務管理總署FEMA應變指揮署助理署長John R.等3名經驗豐富的災防專家，進行防救災實務交流研討會，分享應對自然災害、突發緊急事件的寶貴經驗，包括消防署、新北市政府各局處、區公所、北台8縣市大專院校災防相關人員共200餘人與會，美台深化防災實務交流。

新北市政府配合921國家防災週，今天對新北市政府災防辦等災害防救人員進行教育講習，也結合新北市2023災害管理國際研討週，邀請美方FEMA應變指揮署助理署長John R.、操作分部長Shaun A.及國際事務顧問 Kaite S.等3位災害防救專家，就「聯邦應變中心之運作機制」及「災害案例分享」為主題，分享他們多年來應對各類緊急情況，包括颶風、野火、洪水和地震的經驗和見解。

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消防署長蕭漢章表示，美國災防專家來訪，象徵台灣與美方長久友誼，共同致力應對全球自然災害所帶來的挑戰，希望透過今天講習，讓全國人口最多的新北市未來與美方災防專家緊密合作，提升各項災害決策處理、應變效能。

新北市災害防救辦公室執行秘書黃弟勝說，防災工作推動永無停歇，新北市每年於921國家防災週舉辦國際研討會，不間斷落實防災準備，透過研討與國際交流，持續檢討與創新，在面對突發災害時，減輕災害影響，提供市民安全家園，新北市災防辦、各區公所於防救災工作持續努力，打造新北市成為具防災韌性的耐災城市。

921將屆，新北市政府舉辦2023災害管理國際研討週，今天邀請美國聯邦緊急事務管理總署FEMA應變指揮署助理署長John R.等3名經驗豐富的災防專家，進行防救災實務交流研討會，包括消防署、新北市政府各局處、區公所、北台8縣市大專院校，災防相關人員共200餘人與會，進行美台防災交流。（記者吳仁捷翻攝）

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