工廠火災安全管理，沈榮津指示強化夜間應變通報人員訓練

針對工廠火災安全管理，行政院副院長沈榮津指示強化夜間應變通報人員訓練。（資料照）

2022/04/28 22:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院今（28日）晚發布新聞稿指出，副院長沈榮津今天主持中央災害防救委員會會議，針對工廠火災安全管理，指示應強化工廠夜間初期應變通報人員訓練，要求業者落實危害性化學物質管理及標示，並透過園區公會組織提升業者製程安全。

針對內政部報告「既存工廠火災安全管理精進對策推動方案」研訂情形，沈榮津會中表示，內政部所提推動方案未來執行時，應強化輔導地方政府及業者落實執行，業者應負起提供廠區化學品資訊責任，並加強工廠夜間災害初期應變及通報人員之訓練，以掌握救災最佳時機。

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此外，他說，高風險產業工廠應吸取同業間災例經驗，由經濟部透過園區公會組織，建立業者災害應變處理經驗分享機制。尤其今年景氣熱絡，業者易有趕單等情形，請經濟部特別留意業者製程安全管理能力。

針對科技部「因應聯合國最新氣候變遷衝擊與調適報告之災害調適策略」報告，沈榮津指出，科技部已提出台灣地區在長期氣候變遷影響下，可能造成的本土災害風險，包括水稻產量減少、埃及斑蚊分布區北擴、極端降雨頻繁、海平面上升等，請科技部將研究成果整理後，提供各機關參考應用，並納入相關的災害防救計畫。

另外，政務委員吳澤成會中建議，未來修正災害防救業務計畫時，應一併提報相關公共事業及地區災防計畫落實執行情形；沈榮津指示，災防計畫應注意落實執行，並配合政策與法規調整，與時俱進檢討修正。

今天會議並通過包含內政部、經濟部、農委會及環保署所提之風災、水災、旱災、工業管線、動植物疫災及毒性化學物質等6項災害防救業務計畫修正草案，將提報中央災害防救會報核定後實施。

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