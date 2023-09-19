7旬翁騎車自摔 竹縣消防靠「尋找iPhone」順利救人

透過尋找手機的功能，新竹縣政府消防局精準找到意外自摔下道路邊坡的72歲阿公。（竹縣府消防局提供）

2023/09/19 18:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣72歲古姓阿公今天下午騎機車不慎在118號縣道32公里處附近「犁田」，摔下約3公尺深的邊坡，他的手機雖可撥打電話求救，卻手機螢幕卻摔破了，無法定位讓搜救人員更快找到他協助脫困。縣府消防局勤指中心靈機一動，試著跟家屬聯繫，確認阿公的手機的廠牌和家屬之前就有預先設定，遂利用「尋找iPhone」的功能，取得阿公位置截圖後轉交現場救難同仁，果然經過比對地圖，不久就找到阿公且救出送醫。

家住在竹東的古姓阿公，事發時正沿著人稱「羅馬公路」的118號縣道，從關西馬武督方向往省道台3線的方向前進，不料原因不明突然自摔。

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消防局表示，阿公報案時可能也因為飽受驚嚇，無法說清楚自己人在何處，剛好手機螢幕也摔破了以致無法定位。他們想到「尋找iPhone」的功能，因此跟阿公取得家屬聯繫方式後，經詢問家屬，由家屬開啟「尋找阿公的iPhone」後，終於取得阿公的位置截圖。

經消防局勤指中心把前述截圖轉傳給現場搜救人員，比對地圖後果然正確判斷阿公摔落在竹118線32.1公里處附近，也真的找到了意識清楚、身體有多處擦挫傷的阿公。

帶隊的關西消防分隊長李晉毅說，阿公摔落的路外邊坡有1層樓、約3公尺深，所幸下面是草地，沒有水，剛被找到時他除了說胸痛，其他手腳狀況看似沒有大礙，意識也很清楚，但為防萬一，他們還是下切後用長背板把阿公救起送醫。

新竹縣政府消防局透過「尋找Iphone」的功能順利救人。（竹縣府消防局提供）

透過尋找手機的功能，新竹縣政府消防局精準找到意外自摔下道路邊坡的72歲阿公。（竹縣府消防局提供）

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