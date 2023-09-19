晶華緋聞烏龍爆料案開庭》周玉蔻3度道歉不認罪 張淑娟拒調解求重判

前中國小姐張淑娟（中）今至台北地院開庭，表明不願與名嘴周玉蔻和解，希望法官重判。（記者張文川攝）

2023/09/19 17:15

〔記者張文川／台北報導〕去年9月台北市長選舉期間，名嘴周玉蔻、蔡玉真爆料指稱，前中國小姐張淑娟早年與國民黨提名參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，「是滾床單女主角」等；張淑娟不滿無端受辱，控告2女，台北地檢署今年7月依個資法、加重誹謗罪起訴周、蔡2人；台北地院今首度開庭，周玉蔻3度道歉但堅稱沒有犯罪故意，蔡玉真認罪，2人都希望調解，張淑娟也親自到庭，認為2人造假新聞撲天蓋地霸凌她，讓她的人際關係嚴重斷裂，尤其周玉蔻至今仍不認罪，她現在沒辦法和2女坐下來好好談和解，請求法官重判。

庭訊結束後，周玉蔻面對媒體追訪5分多鐘皆不發一語，她一度再次返回法院二樓法庭區，最後才再度下樓被媒體包圍簇擁著上車；蔡玉真素顏到庭，離開法院時也未回答媒體提問；張淑娟則是接受聯訪，說了十幾分鐘。

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庭訊時，周玉蔻3度刻意放緩語氣表達對張淑娟「表達最誠掣的歉意」，當時由於對於消息來源晶華酒店戴姓幹部的信任，而相信訊息為真，後來了解事實與當時的認知有出入，她也已立即道歉，張淑娟附帶民事求償2000萬元，周希望法官安排調解；但周仍否認犯罪，沒有誹謗故意，自認有多次向戴女查證，她揭發此事是針對蔣孝嚴的公益討論，不是針對張淑娟，她尊重張的感受，再次表達歉意，希望張能接受。

蔡玉真承認犯罪，對於張淑娟的事感到很自責，她深感抱歉，希望能爭取張淑娟的原諒，她只是上2次節目、領1萬2000元的通告費，蔡還打出悲情牌，帶著一箱藥物和看診單據到庭，向法官說去年10月黃義交過世消息之後，她就固定看診，身體病痛至今。律師說蔡認罪不是為了輕判，而是希望取得諒解，希望張淑娟大人有大量，哪怕派律師來試著調解一次也好。

法官問張淑娟的和解意願，張淑娟說，周、蔡2女都是1999年章孝嚴（蔣孝嚴）緋聞案的採訪記者，明知女主角另有其人，只因對方否認，就張冠李戴把她拖出來當替死鬼，是明顯的故意誹謗，去年9月周等人爆料後，她已否認了，周仍持續一口咬定，為了收視率做假新聞，把無辜的人拖下水，過去周玉蔻誹謗、霸凌過多少人，大多都是被輕輕放下，她直言周玉蔻有「被告癖」，愛把法院當自家後院，這次她必須付出慘痛的代價。

張淑娟表示，被害人沒有原諒加害人的義務，她現在仍在霸凌陰影中，無法好好坐下來和周玉蔻2人談和解，她認為2人的言論對她的社交造成斷裂的殺傷力，說她在華航到處跟人家睡，「這樣叫我怎麼做人！」，就是看準欺負一個沒有夫家可依靠的失婚女子；戴女是她的同學，都已向檢察官說沒向周玉蔻那麼說了，周今天還當庭拿出來當證據，沒看到周有一絲絲悔意。

張淑娟今天第一次在法庭發言時，說希望法官「一切依法審判」，待聽完周玉蔻否認犯罪辯詞後，第二次發言時痛批周玉蔻毫無悔意，並改口希望法官重判。法官定10月17日再次開庭傳喚周玉蔻。

名嘴周玉蔻庭訊後不回答媒體追訪，滑著手機叫車。（記者張文川攝）

名嘴周玉蔻今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

名嘴蔡玉真（左）今素顏至台北地院開庭，還帶著一箱藥物和看診單據。（記者張文川攝）

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