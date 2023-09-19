越南司法部官員率團訪台 蔡清祥盼強化刑事合作

越南司法部國際法律司司長率團訪我國法務部。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/19 13:57

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣目前有10萬餘名越南籍配偶，為了保障越配權益，台越2010年簽署台越民事司法互助協定，至今互助案件近萬件，越南司法部官員日前來台，與法務部國際及兩岸法律司等單位召開第11次諮商會議，討論確定判決執行、未成年子女監護事件等議題，法務部長蔡清祥盼雙方除了民事合作，亦能強化刑事司法互助，跨境打擊犯罪。

台越民事司法互助協定自2010年簽署、2011年施行迄今，已逾10年，雙方司法互助個案合計近萬件，由國兩司與越南司法部國際法律司互為執行此協定之聯繫窗口。雙方依據協定互訪進行諮商會議的機制，已為兩國奠定堅實互信的司法互助合作關係。

請繼續往下閱讀...

第11次諮商會議上月23日舉行，由越南國際法律司司長率團，團員包括越南國家主席辦公室法律司、最高人民法院國際合作司、公安部法治及司法行政改革局及外交部人員等，我方除主辦的國兩司外，並有司法院、外交部、衛生福利部等機關與會。

法務部說明，雙方在本次會議上，就彼此執行的成效及尚待完成的案件進行核對，並就文書送達效能的促進、如何確認我國確定判決、未成年子女監護事件的境外訪視表格、透過我國駐外館處進行遠距視訊的執行方法等，進行多項實質議題討論，雙方達成具體共識，對落實執行此協定、保障兩國人民訴訟權益，極具實質助益。

台越均重視本次諮商會議，在召開前，代表團及駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇先拜會法務部，由法務部常務次長黃謀信代表蔡清祥接見，黃肯定台越民事司法互助多年來的成果，武進勇亦對於我國中央及地方機關在各方面對於駐台北越南經濟文化辦事處的協助，以及法務部執行協定，保障越南人民權益各情，表達感謝之意。

全日諮商會議後，由蔡清祥主持晚宴，與越南代表團及武進勇進行深度交流，蔡期許在雙方民事司法互助穩健的信任基礎下，強化刑事司法互助的通案及個案合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法