為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

越南司法部官員率團訪台 蔡清祥盼強化刑事合作

越南司法部國際法律司司長率團訪我國法務部。（記者吳政峰翻攝）

越南司法部國際法律司司長率團訪我國法務部。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/19 13:57

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣目前有10萬餘名越南籍配偶，為了保障越配權益，台越2010年簽署台越民事司法互助協定，至今互助案件近萬件，越南司法部官員日前來台，與法務部國際及兩岸法律司等單位召開第11次諮商會議，討論確定判決執行、未成年子女監護事件等議題，法務部長蔡清祥盼雙方除了民事合作，亦能強化刑事司法互助，跨境打擊犯罪。

台越民事司法互助協定自2010年簽署、2011年施行迄今，已逾10年，雙方司法互助個案合計近萬件，由國兩司與越南司法部國際法律司互為執行此協定之聯繫窗口。雙方依據協定互訪進行諮商會議的機制，已為兩國奠定堅實互信的司法互助合作關係。

第11次諮商會議上月23日舉行，由越南國際法律司司長率團，團員包括越南國家主席辦公室法律司、最高人民法院國際合作司、公安部法治及司法行政改革局及外交部人員等，我方除主辦的國兩司外，並有司法院、外交部、衛生福利部等機關與會。

法務部說明，雙方在本次會議上，就彼此執行的成效及尚待完成的案件進行核對，並就文書送達效能的促進、如何確認我國確定判決、未成年子女監護事件的境外訪視表格、透過我國駐外館處進行遠距視訊的執行方法等，進行多項實質議題討論，雙方達成具體共識，對落實執行此協定、保障兩國人民訴訟權益，極具實質助益。

台越均重視本次諮商會議，在召開前，代表團及駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇先拜會法務部，由法務部常務次長黃謀信代表蔡清祥接見，黃肯定台越民事司法互助多年來的成果，武進勇亦對於我國中央及地方機關在各方面對於駐台北越南經濟文化辦事處的協助，以及法務部執行協定，保障越南人民權益各情，表達感謝之意。

全日諮商會議後，由蔡清祥主持晚宴，與越南代表團及武進勇進行深度交流，蔡期許在雙方民事司法互助穩健的信任基礎下，強化刑事司法互助的通案及個案合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
司法互助條約磋商4年 台與聖露西亞完成簽署
2023/08/18 19:22

司法互助條約磋商4年 台與聖露西亞完成簽署
台德法務部長首會面 談司法互助
2023/07/06 05:30

台德法務部長首會面 談司法互助

通膨持續發酵 台中高CP值住宅區在此
突破！蔡清祥會德國司法部長 洽談司法互助、罪犯引渡
2023/07/05 12:18

突破！蔡清祥會德國司法部長 洽談司法互助、罪犯引渡
台灣與吐瓦魯簽署司法互助條約 兩國可組聯合偵查團隊
2023/06/07 19:33

台灣與吐瓦魯簽署司法互助條約 兩國可組聯合偵查團隊

男人的痛 PP品牌週聽到了
司法外交傳捷報！台德簽署司法互助 歐洲第7國
2023/03/23 17:28

司法外交傳捷報！台德簽署司法互助 歐洲第7國
新任越南駐台代表訪法務部 蔡清祥盼深化司法互助
2022/04/16 12:15

新任越南駐台代表訪法務部 蔡清祥盼深化司法互助
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播