與部分學員和解 她無照授課獲利2000萬元免關

陳莉婷曾在臉書分享她與美國前總統小布希的合照，卻被檢方查出無證券相關證照卻開班授課。（資料照）

2023/09/19 13:09

〔記者吳政峰／台北報導〕獨立女交易員陳莉婷2018年受訪時曾稱「在華爾街一週內賺入50萬美金」而爆紅，她也曾PO出與美國前總統小布希的合照，展現人脈。但台北地院查出她沒有證照，卻對外開班授課，提供具體投資建議，獲利逾2000萬元，依違反期貨交易法判刑3年；高等法院考量她與部分學員和解，19日改判刑1年，緩刑4年。

陳莉婷曾多次接受媒體採訪，述說自己從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手段翻身，在華爾街一週內賺入50萬美金，10年間從10萬元資本賺到上億身家。

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陳莉婷也在網路上PO出與小布希等多位名人的合照，並成立粉絲專頁招生，強調自己開課目的不是為了賺錢，而是希望學生能像她一樣找到適合自己的投資方式。

但新手外匯課程一堂5萬8888元、兩個月的短線長線ETF進階25萬元、線上課程一個月4888元、家教課程每月1000元、全數課程套餐要價24萬元，有學員認為課程內容空洞，上網抱怨廣告不實，向檢調檢舉。

台北地檢署2018年調查，陳莉婷2014年於台北市信義區基隆路一段成立達利國際顧問公司，隔年開設「Great Trading Studio專業交易教學」課程招攬學生，教學內容包括期貨、外匯、美股選擇權等課程，招收近百名學員，總共收取逾2000萬元報酬。

但北檢查出，陳莉婷並未考取證照，依法不得經營投顧相關事業，且課程也未經主管機關金管會許可，違法授課，依期貨交易法中非法經營期貨顧問事業罪起訴她。

北院認為，陳莉婷並非單純提供一般交易資訊供學員自行整理歸納，而是給出具體投資建議，藉此收費逾2000萬元，陳雖聲稱事先詢問過律師意見，並請律師聽完她的課程，確認並無不法，但根據律師事務所的法律意見書可知，已提醒她「涉及具體投資建議之提供，而應受投顧法規範」，因此，她不能主張自己無罪。

北院強調，陳莉婷明知自己無照，卻藉此牟利，收取逾2000萬元學費，而原認部分犯罪並請求從輕量刑，卻翻供否認犯罪，原本說好與學員和解內容也反悔，只付了161萬多元，堪認犯後態度不佳，去年重判3年刑，併科200萬元罰金，沒收未扣案犯罪所得1877萬多元。

陳莉婷提起上訴，承認犯行並認罪，掏出417萬元和部分被害人和解。

高院指出，陳莉婷2016年1月間起，於達利公司內舉辦課程，指導學員如何使用國外看盤軟體「Pro realtime」，再以電子郵件方式，寄送商品特定時點適宜買賣的買賣轉折價位、未來趨勢研判功能的指標予學員，經營證券投資顧問及期貨顧問業務以牟利，共計收取2007萬3852元報酬。

高院認為，陳莉婷上訴除爭執應沒收追徵的犯罪所得金額外，已坦承犯行並認罪，且與部分學員達成和解、賠償，量刑基礎與沒收已有變更，故撤銷改判。

高院指出，陳莉婷未經主管機關許可，以開課、提供分析軟體等方式經營證券投資顧問業務及期貨顧問事業，學員人數眾多，犯罪所生損害不輕，判刑1年，沒收1589萬5434元；另審酌於二審期間坦承犯行，且與部分學員達成和解，合計賠償417萬8418元，可認定她經此偵審程序後，當知所警惕，宣告緩刑4年，向公庫支付150萬元。可上訴。本案合議庭成員為審判長林孟宜、陪席法官張紹省、受命法官呂煜仁。

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