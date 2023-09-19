領錯屍體差點剖錯屍……竹市立殯儀館爆疏失

新竹市立殯儀館發生搞錯屍體烏龍，害檢警差點剖錯屍。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/19 10:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立殯儀館昨發生領錯屍體，差點讓檢警解剖錯人的烏龍事件，原訂昨天下午解剖的29歲越南籍阮姓移工，因館方疏失將39歲的印尼籍移工阿滿退冰後放在解剖台，家屬一看根本不是死者，法醫檢查死者資料也發現不對，趕緊喊停，新竹市殯葬管理所表示，外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處罰錢，未來也會檢討改善。

據了解，新竹市立殯儀館有2名外籍移工，分別意外身亡需解剖釐清死因，一為阮姓越南移工，一為印尼移工阿滿。昨天下午原本安排阮男解剖，殯儀館人員竟從冷凍櫃拉錯遺體退冰，將阿滿推去解剖。

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從台北南下的阮男表哥看見遺體竟然有鬍子，當下就說這不是阮男，法醫比對遺體資料確定搞錯遺體，讓家屬與檢警都十分錯愕。家屬表示原本安排的機票、告別式都已經需要重來，檢警也需另排時間解剖，大家都覺得怎麼會發生這樣的烏龍，實在無言。

新竹市殯葬管理所所長洪坤戊說，長久以來都是由法醫的解剖助手通知冰庫外包廠商退冰、領取遺體，殯儀館不會介入，過去不曾發生「退錯冰」的情形，這次疑似中間訊息傳遞有誤，導致外包業者退錯冰，發生狀況後，因為外包廠商疏失導致退錯冰，將依照合約懲處罰錢，但也會就此狀況檢討相關通報流程，研議由館方主導成立通報的LINE群組，將法醫、館方與冰庫外包廠商人員納入，當有需要退冰解剖時，館方可從中督導、聯繫，避免再有聯繫誤差。

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