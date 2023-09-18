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首頁　>　社會

蒙古男喝太嗨路倒超商前 警載返住處手機卻逃家

蒙古籍男子的手機滑落在警車上。（警方提供）

蒙古籍男子的手機滑落在警車上。（警方提供）

2023/09/18 18:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名蒙古籍男子上週六晚上小酌放鬆一下，步行返家途中卻不勝酒力路倒，員警獲報費了一番工夫才將不諳中文的他平安送返家，只是男子下車時手機不慎口袋滑落，2個小時後巡邏車後座傳來鈴聲，才讓員警察覺，再將逃家手機送回主人身邊，男子對短時間屢獲員警協助感到不好意思但也十分感激。

台中市第三分局立德派出所當晚獲報，轄內超商外有民眾躺在路旁，員警到場查看，發現男子渾身瀰漫酒氣，步伐不穩需他人攙扶，因其不諳中文，員警透過翻譯軟體及簡單英文溝通，好不容易才得知其係39歲蒙古籍男子，研判無法獨自返家，便熱心將其送返距離僅350公尺外的住家。

沒想到2個小時後，巡邏車後座突傳來手機鈴聲，當時已換班執勤員警接通後聽到小男童聲音也一臉狐疑，原來這名蒙古籍男子趁著周末晚上小酌享受人生，返家時不勝酒力由熱心民眾協助報警，下車之際又不慎遺落手機，因燈光昏暗當下並無察覺，酒醒後才發現手機不見，才焦急地請9歲兒子回撥協尋。

得知原委也啼笑皆非，再度出手相助將手機送到雙方約定的住處附近地點，也讓男子十分不好意思頻致謝；警方呼籲，民眾飲酒宜謹慎評估自身狀況量力而為，若喝到斷片則可能危及安全，而對自身貴重物品也應妥善保管，避免不慎遺失造成財物損失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

手機失而復得，男子對短時間屢獲員警協助感到不好意思但也十分感激。（警方提供）

手機失而復得，男子對短時間屢獲員警協助感到不好意思但也十分感激。（警方提供）

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