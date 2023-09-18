澎湖海巡拂曉出擊 逮回越界拒檢中國運補船

中國運補船上的明蝦漁獲，直接拋擲入海。（澎湖海巡隊提供）

2023/09/18 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船大舉越界澎湖海域，除了仰賴船堅蛇行拒捕外，更重要是穿梭澎湖海域的中國運補船，提供綿延不絕的補給，同時也協助運送漁獲，因此斬斷上游補給線相形重要，澎湖海巡隊今（18日）拂曉出擊，逮回越界拒檢中國運補船。

澎湖海巡隊調查指出，今（18日）清晨4時40分澎湖海巡隊10066巡防艇，於花嶼西北16浬處發現中國「閩連漁運69206」運補船，進入我國限制水域航行未作業，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船，該艇遂採取緊追及強靠登檢中國運補船，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港。

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中國「閩連漁運69206」運補船，不服我方取締蛇行拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，查獲船上計有4名船員，初步量測體溫均正常，無發燒或是疑似感冒症狀，漁獲50公斤（明蝦）已全數海拋，未發現牛、豬肉製品，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

海巡署表示，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現中國漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。此次一舉截獲中國運補船，有效切斷中國漁船運補線，迫使中國漁船必須提前返港運補及裝卸漁獲，有效阻止中國漁船越界捕撈。

中國運補船海上拒檢，澎湖強行硬靠登檢。（澎湖海巡隊提供）

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