中國海釣船越界進貓嶼海域 澎湖海巡隊強勢查扣

澎湖海巡隊在貓嶼查獲無船名中國海釣船越界。（澎湖海巡隊提供）

2022/03/15 12:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海釣船侵門踏戶，竟然趁著夜色掩護，直接在貓嶼鄰近海域作業，由於先前澎湖才查獲兩岸人蛇集團，一度懷疑案情不單純，海巡署澎湖海巡隊緊急出動，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將人船帶回馬公隊部偵查。

澎湖海巡隊調查指出，14日海巡署第十三巡防區指揮部運用雷達發現貓嶼西南海域有不明船隻即將越界，隨即指揮澎湖海巡隊10087巡防艇查處，於貓嶼西南22浬處查獲「無船名」中國籍漁船於我國限制水域未作業，該船蛇行拒絕停船受檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢該船，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

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由於中國疫情嚴重，海巡隊員登船後，船上計有5名船員，初步量測體溫均正常，經詢問中國海釣船人員獲覆該船為手釣船，漁獲30公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品。海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，今日上午9時將5名中國籍船員送往醫院實施PCR核酸檢測，11時30分回報檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

由於先前澎湖曾發生兩岸人蛇集團，以漁船在公海接駁抵澎，再持假證件搭乘客輪前往台灣，因此海巡署不敢掉以輕心，將詳細調查幕後動機，避免澎湖再度成為人蛇中繼轉運站。

中國及海釣船蛇行拒檢，澎湖海巡隊員強行登靠。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊留置調查無船名中國船，釐清越界幕後動機。（記者劉禹慶攝）

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