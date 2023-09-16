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彰化工地挖到未爆彈送派出所 警民全撤離、陸軍帶回釐清

工人進行溝圳整理挖到1枚疑似未爆彈，趕緊拿到和美警分局中寮派出所報案。 （警方提供）

工人進行溝圳整理挖到1枚疑似未爆彈，趕緊拿到和美警分局中寮派出所報案。 （警方提供）

2023/09/16 09:12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮日前進行福馬圳和美段改善工程時，工人駕駛怪手進行溝圳整理突然挖到一枚約40公分長的疑似未爆彈，嚇得工地負責人連忙叫大家停工，並拿到附近和美警分局中寮派出所報案，警方請工人先放在派出所內的花圃，為安全起見立即疏散派出所內的員警與附近民眾，僅留值班員警，陸軍單位獲報派員到場處理，小心翼翼以防爆毯包裹後帶回，釐清未爆彈種類。

13日福馬圳改善工程進行溝圳整理時，駕駛挖土機的工人突然大喊「好像挖到炮彈！」現場工地負責人立即大喊「停工」，隨即抱起這枚疑似炮彈拿到20公尺遠的中寮派出所，向員警表示挖到疑似未爆彈。中寮派出所員警見狀為確保派出所內的員警及附近民眾安全，請工人先將疑似炮彈放置在派出所內的花圃，並拉起封鎖線，為安全起見派出所內的員警也先行離開，該項工程也暫時停工。

位於新社的陸軍五支部彈藥分庫未爆彈處理小組到場後，謹慎地將該枚疑似炮彈放置於防爆毯檢查、拍照，確認其種類，接著再小心地用防爆毯把它包起來，帶回軍中。

和美警分局呼籲，民眾如發現未爆彈，千萬不要緊張也不要移動或帶回家收藏，應立即通報軍警單位或由專業人員處理，以免發生爆炸意外。

工人進行溝圳整理挖到1枚疑似未爆彈，趕緊拿到和美警分局中寮派出所報案，放在派出所內的花圃。 （警方提供）

工人進行溝圳整理挖到1枚疑似未爆彈，趕緊拿到和美警分局中寮派出所報案，放在派出所內的花圃。 （警方提供）

工人進行溝圳整理挖到1枚疑似未爆彈，工地暫時停工。 （警方提供）

工人進行溝圳整理挖到1枚疑似未爆彈，工地暫時停工。 （警方提供）

工人拿著疑似未爆彈到和美警分局中寮派出所報案，放在派出所內的花圃拉起封鎖線。 （警方提供）

工人拿著疑似未爆彈到和美警分局中寮派出所報案，放在派出所內的花圃拉起封鎖線。 （警方提供）

工人把疑似未爆彈拿到和美警分局中寮派出所報案，軍方人員前往處理。 （警方提供）

工人把疑似未爆彈拿到和美警分局中寮派出所報案，軍方人員前往處理。 （警方提供）

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