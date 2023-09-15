台東關山分局甜姐兒女警官IG擁6萬粉絲 成打詐宣導急先鋒

台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群，成為分局「防詐小天使」。 （記者黃明堂翻攝）

2023/09/15 23:12

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群（帳號「貓肉球」：angie-theta），成為分局「防詐小天使」。

她說，即日起到9月18日點止，只要完成以下步驟：「追蹤IG、按這篇防詐貼文愛心、貼文底下留言並寫下「打詐反詐、人人有責」、再將這則反詐海報分享至自己的IG限時動態及截圖並分享成功的照片給版主」，就有機會在9月20日晚間6的直播抽獎活動，抽中可愛「刑事警察熊熊」，只有8隻。

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關山警察分局為擴大防詐及交安的宣導成效，除主動或是受邀前往電台、機關、學校及部落（社區）治安會議，或是利用各鄉（鎮）公所辦理各項活動時機，由「識詐交安宣導團」前往實施宣導，並以有獎徵答方式與民眾互動，提升民眾參與度，加深民眾識詐及交安知能。

除此之外，該分局還遴選長相甜美，且活潑的第二組巡官蔡尹齊擔任「防詐小天使」，在宣導活動上與民眾拍照互動，獲得大家一致的好評。

蔡巡官為力挺防詐騙，特以個人擁有6萬多粉絲的IG社群持續更新上傳防詐騙宣導活動時的照片及警語與粉絲們分享，還在粉絲破5萬大關時，利用勤餘時間製作「手寫防詐卡片」60份，寄送給被抽中的粉絲，卡片除寫上滿滿的祝福，更畫上可愛貓貓的防詐警語，可真是為了防詐騙宣導使出全力，目的就是要大家小心！小心！再小心！

關山警察分局表示，此次抽獎活動，請中獎者於9月22日24時前私訊給蔡巡官，必須留下「真實姓名、地址及電話」，若超過時間或不留下個人資料就視同放棄；且每位參加抽獎的朋友，將會用你們的IG帳號作為抽獎籤，直播抽出得獎者，會大聲唱名中獎者的帳號，無法接受的人請勿參加抽獎；以上為參加抽獎注意事項，請大家詳閱。

台東縣警察局關山分局第二組巡官蔡尹齊長相甜美，個人擁有6萬多粉絲IG社群，成為分局「防詐小天使」。 （記者黃明堂翻攝）

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