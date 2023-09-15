中醫師害38人鉛中毒重判 律師羅閎逸：質疑受輿論影響判太重 絕對會上訴

中醫師呂志霖（原名呂世明），調配1063次禁藥造成38人鉛中毒，被判刑7年半，其律師認為判太重不公平，將上訴。（資料照、記者張瑞楨攝）

2023/09/15 17:59

相關連結︰

害前中市議長張宏年等38人鉛中毒 中醫師判刑7年6月

〔記者張瑞楨／台中報導〕因調配禁藥（硃砂、誤用鉛單）共1063次，導致前台中市議長張宏年與市議員張彥彤一家人，以及其他患者共38人等鉛中毒，被台中地方法院判刑7年6月的前中醫師呂志霖（原名呂世明），其辯護律師羅閎逸直呼「太重了，不公平」，他質疑法院受輿論影響，絕對會上訴。

請繼續往下閱讀...

他進一步指出，呂志霖動機是用心解決患者的失眠等症狀，不是圖謀非法利益，才會使用水飛硃砂，此藥材不會造成鉛中毒，而是藥商誤把鉛丹當成硃砂，另外，此案已與20多名患者和解，沒和解的患者也償還醫療費共20多萬元，卻判得比一般醫療過失還要重，絕對會上訴。

羅閎逸說，行醫20多年的呂志霖，用水飛硃砂治療患者的躁鬱與失眠，之前沒有鉛中毒，是藥商將鉛丹誤當硃砂賣給呂志霖，呂並非故意，也非圖謀不法利益，動機是救人，針對鉛中毒的病患，已經20多人和解，未和解也償還醫藥費，且患者體內的鉛含量，也都降低至正常數值，他沒想到會判得如此之重。

他強調，此判決比一般的醫療過失還重，他認為法院受媒體輿論的影響，對呂志霖「很不公平」，他尚未收到判決書，尚不知道判決的理由，收到後絕對會上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法