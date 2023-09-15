台中七旬老翁縱火、潑鹽酸 害8名警消灼傷

老翁一度跨在2樓窗戶，消防員噴水促使他離開窗戶。（記者張瑞楨翻攝）

2023/09/15 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區曾姓老翁，今天不知何故情緒不穩定，嘴巴說著讓人聽不懂的言語，朝屋外丟雜物，更做出攀爬窗戶的脫序行為，其女兒報警之後，員警與消防員馳抵現場，曾翁卻潑灑洗廁所用的鹽酸，造成3名消防員與5名警察共8人輕傷，接著曾男又把自己反鎖廚房縱火，警消不顧自身傷勢破門而入，壓制曾男並撲滅火勢，並將曾男送上救護車強制就醫治療，後續刑責等他出院後依法究辦。

中市警局三分局調查，70多歲曾姓老翁今天上午情緒不穩定，有丟東西、胡言亂語與爬窗戶等脫序行為，住在外縣市女兒得知後報警，合作派出所員警與消防員陸續馳抵，老翁卻自己坐在2樓窗戶口，消防員趕緊噴水，促使他退離，員警進入屋內之際，曾姓老翁潑灑洗廁所用的鹽酸侵蝕性液體，然後反鎖於屋內，在自家廚房引發火勢，警消認定他影響公眾安全，員警趕緊撞開廚房的門，將他壓制送醫。

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這場短時間的危機，共有5名員警及3名消防員受輕傷送醫，治療後傷勢都無大礙，三分局分局長吳銘淵，也指派督察組組長李嘉峰送上慰問金，肯定警察奮不顧身化解危機的英勇行為，此案將等老翁治療告一段落，再偵辦其妨害公務與公共危險罪嫌刑責。

警察衝入屋內，將縱火的老翁壓制送醫。（記者張瑞楨翻攝）

老翁潑灑洗廁所用的鹽酸，造成8名警消受輕傷。（記者張瑞楨翻攝）

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