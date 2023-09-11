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男子殺妻還「鎖門縱火」 全家4死僅11歲女童跳窗求救倖存

近日美國西雅圖一名患有思覺失調的父親將家門反鎖，並在房屋縱火要全家一起陪葬，僅有11歲的大女兒露露成為倖存者。（圖擷取自臉書@Seattle Fire Department）

近日美國西雅圖一名患有思覺失調的父親將家門反鎖，並在房屋縱火要全家一起陪葬，僅有11歲的大女兒露露成為倖存者。（圖擷取自臉書@Seattle Fire Department）

2023/09/11 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國西雅圖一名患有思覺失調的父親拉古薩（Salvatore Ragusa），狠心將家中門反鎖，放火讓全家共同陪葬，只有11歲的大女兒露露（Lulu Ragusa）跳窗向鄰居求救，成為這起災難中唯一倖存者，事後露露的親戚為她發起募款，並已籌得61,000美元（約新台幣195萬元）。

綜合媒體報導，近日美國西雅圖發生一起駭人聽聞的縱火案，一名患有思覺失調的父親在殺死妻子後，直接狠心的將家中的門反鎖，並點起火勢，想讓全家人共同陪葬，只有11歲的大女兒露露破窗，從近5公尺高的二樓跳出逃生，向鄰居求助報警並就醫。大火很快吞沒整棟房屋，警方到場後試著破門進入，但住宅大門被反鎖無法打開，直到消防人員滅火後，家中已無人生還，而露露成為事故中唯一的倖存者。

經法醫認定，其他4位家人只有父親拉古薩為自殺身亡，母親死前遭鈍器重傷，身上有多處傷口，而4個月大的妹妹及7歲的弟弟則是遭火災的濃煙活活嗆死，都被判定為他殺。

露露的阿姨心痛的表示，在拉古薩患上思覺失調之後，一家人的生活品質急轉直下，11歲的露露更是肩負起身為大姐的責任照顧著弟妹，這次會冒險破窗逃離，也是為了想要找人回到火場把弟弟、妹妹都給救出來，只可惜經歷了這場慘絕人寰的浩劫過後，露露只剩自己一個人了。

據報導，患有思覺失調的拉古薩，曾在2019年燒毀斯圖爾特的公寓，並多次鬧事、自殺威脅，且在斯圖爾特就有過帶著孩子離開的念頭，但一直沒有勇氣執行。而在這次事發後親戚為露露發起募款，表示款項將用於孩子的康復和教育，目前已籌得美元61,000元（約新台幣195萬元）。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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