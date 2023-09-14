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9/14 今彩539頭獎開3注！800萬落新北、台中

今晚（9月14日）開獎的第112000220期今彩539頭獎開出3注、第112000074期威力彩、第112000220期雙贏彩頭獎均摃龜。

今晚（9月14日）開獎的第112000220期今彩539頭獎開出3注、第112000074期威力彩、第112000220期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/09/14 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月14日）開獎的第112000220期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市三重區龍濱路132號1樓「金成功彩券行」、新北市三重區長元街60號「我會發彩券行」及台中市北區漢口路四段261號1樓「全聯發彩券行」開出；第112000074期威力彩、第112000220期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000074期威力彩中獎號碼為「第一區：02、14、24、26、28、29」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得732萬5346元；參獎13注中獎，每注可得15萬元；肆獎89注中獎，每注可得2萬元；伍獎508注中獎，每注可得4000元；陸獎4059注中獎，每注可得800元；柒獎7879注中獎，每注可得400元；捌獎4萬3289注中獎，每注可得200元；玖獎5萬8393注中獎，每注可得100元；普獎9萬8588注中獎，每注可得100元。

第112000074期38樂合彩中獎號碼為「02、14、24、26、28、29」，五合摃龜；四合2注中獎，每注可得6萬7500元；三合71注中獎，每注可得5750元；二合1838注中獎，每注可得750元。

第112000220期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、10、12、13、17、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎89注中獎，每注可得500元；肆獎1073注中獎，每注可得100元。

第112000220期今彩539中獎號碼為「05、08、10、17、28」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎297注中獎，每注可得2萬元；參獎8934注中獎，每注可得300元；肆獎8萬3593注中獎，每注可得50元。

第112000220期39樂合彩中獎號碼為「05、08、10、17、28」，四合5注中獎，可得21萬2500元；三合401注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬7521注中獎，每注可得1500元。

第112000220期3星彩中獎號碼為「692」，正彩78注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000220期4星彩中獎號碼為「2062」，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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