詐團人頭變「假投資」機房主謀 11名女老師、主婦被詐600萬元

警方查扣手機、電腦主機、螢幕、網路分享器、筆電、攝影機等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

2023/09/14 15:53

〔記者邱俊福／台北報導〕曾提供人頭帳戶給詐團吃上官司的陳姓男子，今年中旬在屏東租屋，自行籌組「假投資」詐騙機房，短短3個月，至少有11名女被害人受騙，當中有9人是家庭主婦，2人為老師，財損金額高達600萬元，刑事局偵二大隊第二隊今宣布搗破該機房，逮陳嫌等8人送辦。

警方表示，近期分析多起假投資詐騙案件，發現均是先在Facebook社群網站張貼家庭代工等賺錢文章，騙取被害人信任後，以話術使被害人加入LINE帳號，隨後由對方偽裝成投資老師，再搭配假冒「投資群眾」帳號，進行鼓吹、炒熱投資氣氛，製造投資獲利的假象。

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之後，二線話務機房成員擔任「投顧老師」輔以話術，提供假操盤資訊，誘騙被害人投入資金，造成損失。

經長期追查蒐證後，鎖定該詐欺機房位於屏東縣屏東市一處社區大樓，並查出該機房的負責人為陳嫌，並跟老婆租居在機房附近。上月15日，警方前往查緝該處詐欺機房，現場逮捕管理者、話務人員等6人到案，隨後又赴陳嫌夫妻住處將2人逮捕。

警方現場查扣手機、電腦主機、螢幕、網路分享器、筆電、攝影機等大批贓證物，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後諭令陳嫌10萬元交保，其餘成員2萬元交保候傳，並將持續擴大偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將陳姓男子等8人移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

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