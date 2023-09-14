北投「剪刀怪客」今落網 過去曾隨機攻擊路人

江姓男子前晚在天母西路上作勢拿剪刀攻擊路人。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/14 13:10

〔記者王冠仁／台北報導〕近期接連在台北市北投、士林一帶，隨機拿起剪刀作勢攻擊、追趕路人的43歲江姓男子，今天早上搭乘公車下車時，被北投警石牌派出所員警鷹眼認出，隨即上前逮人，警方還在他包包內搜出一把剪刀，證明他就是「剪刀怪客」。江過去就有隨機攻擊路人的紀錄，還曾被檢察官聲押獲准，想不到他沒學到教訓還變本加厲，此次將再被警方依恐嚇安全罪嫌送辦。

警方調查，雖然江居無定所、四處流連，但他經常出現在北投周邊，警方在他近期滋事後，加強轄區巡邏。今天早上7時許，巡邏員警發現他在承德路七段附近搭公車下車，隨即上前逮人，還在他包包內搜出一把剪刀。

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北投分局表示，江在前晚9時許於台北市天母西路上，當時一名蔡姓路人經過看了他一眼，他就忽然拿起剪刀作勢攻擊，對方嚇得逃離現場並向警方報案。本月10日早上，他也在台北捷運唭哩岸站外，拿起剪刀隨機朝一名機車騎士追逐作勢攻擊。

據了解，江過去都是與哥哥一起流浪、四處閒晃，但近期疑似與哥哥走散。他並沒有精神相關的就醫紀錄，此次落網後，警方追問他為何要隨身攜帶剪刀、作勢攻擊與追逐路人，他都低頭沉默不語。

轄區警方表示，江過去就有鬧事紀錄，去年7月，他在台北市圖書館清江分館外向一名女老師大罵「看三小」再出拳揍人；當天他還跑去北捷竹圍站上廁所，與一名邱姓男子對到眼，他居然尾隨對方再趁機拉下口罩，胡亂向邱吐口水。當時警方趁他跑到運動中心要洗澡時循線逮到他，當時還被檢察官聲押獲准。

江姓男子去年7月隨機出拳攻擊路人。（資料照）

警方將江嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方在江身上查扣到他隨身攜帶的剪刀、螺絲起子。（記者王冠仁翻攝）

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