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首頁　>　社會

駁回首波假扣押基泰6195萬 台北地院「這原因」公開說明

台北地院副發言人林鈺琅庭長。（記者溫于德攝）

台北地院副發言人林鈺琅庭長。（記者溫于德攝）

2023/09/13 18:58

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北市府對基泰聲請假扣押 北院認「難認定財務異常」駁回

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院原本基於「秘行主義」，拒絕說明台北市政府對基泰公司向法院聲請首波假扣押6195萬多元的裁定結果。北院稍早則稱受北市府請求，公開說明裁定駁回的理由；但面對媒體詢問為何基泰本週二才將1億元匯進北市府指定帳戶，北院卻能早一步作出裁定？「代打」副發言人林鈺琅庭長委婉地說，「人不是我殺的」。

北市府昨天透露，基泰建設在大直工地施工造成民宅下陷，估算可能發生的鑑定費、工程費、道路毀損、安置費用，向北法院聲請假扣押約6195萬元；北院則裁定，基泰為上市公司，資本總額達50億元，且已提撥1億元支應救災，尚難認定有財務異常而難以清償情形，駁回聲請。

北院稍早所說明的駁回理由，僅多出根據那些法條作出裁定，並於新聞稿末指難認基泰有隱匿財產等脫產情形，因此駁回北市府的聲請。

媒體好奇，北院今天一反常態公開裁定，其標準為何？林鈺琅沉默數秒後回，應該是不能公開。記者再問，為何基泰週二才將1億元匯進北市府指定的帳戶，北院卻能早一步於週一作出裁定？林鈺琅委婉地說，「人不是我殺的」。

林鈺琅受封北院「調解高手」，恰逢媒體關心高虹安與資策會的刑事官司是否就由他主持調解？林鈺琅說，辯護人有其需求，哪位法官調解則由承辦楊法官決定，也有可能請法官黃柄縉（北院前行政庭長、現任民事執行處庭長）主持。

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