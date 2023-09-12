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北市府對基泰聲請假扣押 北院認「難認定財務異常」駁回

基泰建設新建案「基泰大直」日前施工不慎造成周圍民宅傾斜、坍塌，北市府12日開始開放大直街94巷1弄1、3、5、7、9號住戶進屋取物，副市長李四川（左）、都發局長王玉芬（右）到場坐鎮。（記者廖振輝攝）

基泰建設新建案「基泰大直」日前施工不慎造成周圍民宅傾斜、坍塌，北市府12日開始開放大直街94巷1弄1、3、5、7、9號住戶進屋取物，副市長李四川（左）、都發局長王玉芬（右）到場坐鎮。（記者廖振輝攝）

2023/09/12 18:30

市府研議是否抗告

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府針對基泰建設在大直工地施工造成民宅下陷，估算可能發生的鑑定費、工程費、道路毀損、安置費用，向台北地方法院聲請假扣押約6196萬元；今（12）收到北院裁定，指基泰為上市公司，資本總額達50億元，且已提撥1億元支應救災，尚難認定有財務異常而難以清償情形，駁回聲請。北市府法務局表示尊重，將再與律師團研議是否提出抗告。

法務局局長連堂凱說明，北院駁回北市府首波聲請假扣押，理由是認為基泰建設為上市公司，資本總額為新台幣50億元，且於9月10日已表示願提撥1億元信託支應救災，尚難認基泰建設將達無資力的狀態，或有隱匿財產、現存的既有財產瀕臨成為無資力的情形，或財務異常而難以清償，或其他有日後不能強制執行或甚難執行之虞的假扣押原因，因而駁回市府聲請。

連堂凱表示，基泰建設承諾的1億元信託經費，今天下午已匯進指定帳戶，但考量本次受災戶人數多，受損金額龐大，且基泰建設建案亦涉有預售屋消費者權益問題，因此將研議是否提出抗告。至於第二波10名房屋全倒受災戶委任市府律師團聲請的假扣押金額逾2億元，市府將密切關注北院後續裁定情形，也呼籲北院裁定過程中需要補充或說明，北市府律師團都會盡全力配合。

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