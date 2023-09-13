嘉檢結合社區關懷站反賄 蔡清祥：防境外勢力檢舉獎金最高2000萬元

法務部長蔡清祥（右五）今出席嘉義地檢署反賄記者會，呼籲鄉親踴躍檢舉。（記者王善嬿攝）

2023/09/13 16:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕明年總統、立委選舉接近，嘉義地檢署今舉辦「社區關懷站、反賄好厝邊」活動，嘉檢自2018年1月至今年6月查獲涉犯妨害選舉刑事案件3803件，其中60歲以上中老年被告占6成，今年結合嘉義縣市社區關懷據點，加強向長輩宣導、避免長輩誤觸法網。

法務部長蔡清祥今出席活動指出，「強力查賄就是最好反賄宣導」，嘉義過去查賄成績不錯，希望明年總統、立委選舉，鄉親能一起防制妨礙選舉行為、勇於檢舉，除以往檢舉獎金，今年新增及提高包括境外勢力介入選舉最高檢舉獎金2000萬元，檢舉選舉賭盤者最高檢舉獎金500萬元。

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蔡清祥說，所謂境外勢力指得是對我們有敵對的外國、國外團體力量，希望影響台灣選舉結果，希望選舉都是國人發自自己的選擇，而非受到外界用金錢、威脅或暴力等不當方法影響選舉結果。

嘉檢主任檢察官謝雯璣說，去年嘉義縣、市地方公職人員選舉，共起訴230件、127人，緩起訴處分231人，已確定當選無效有7人，且是全國實施詢問人數最多的地方；透過分析2018年1月至今年涉犯妨害選舉刑事案件，其中60歲以上中老年被告占6成，因此特別結合嘉義縣、市社區關懷據點，希望鼓勵長輩將反賄選觀念帶回家中。

明年總統、立委選舉，嘉義地檢署已接獲2件情資，均分為選他案。

嘉義地檢署宣導反賄選，結合嘉義縣市社區關懷據點，向長輩加強反賄觀念。（記者王善嬿攝）

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