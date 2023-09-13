找傳播妹尋歡慘遇死劫 助拳共犯吐220萬元求饒

高等法院改判鄭家瑋殺人罪1年6月刑。（資料照）

2023/09/13 14:40

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子2020年間在KTV飲酒唱歌，欲從LINE群組上找傳播妹尋歡，卻和在另間KTV唱歌的男子林學儒（判刑14年確定）發生爭執，林學儒找來友人鄭家瑋前往尋仇，猛刺林男12刀，致其傷重不治。一審桃園地院審酌鄭男賠償20萬元，依殺人罪判刑3年6月，鄭男趕緊再賠家屬200萬元，二審高等法院今（13）日改判1年6月。

2020年3月8日上午8時，林學儒欲找傳播妹尋歡，卻在通訊軟體LINE群組上和死者林男發生爭執，林學儒得知對方在桃園某錢櫃唱歌，火冒三丈，夥同鄭家瑋一同前往錢櫃尋釁。

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林學儒及鄭家瑋抵達KTV後，見林男從包廂內走出，立刻持折疊刀朝他猛捅12刀；林男雙拳不敵四手，當場倒地不起；一旁勸架的謝男也遭波及，左腰腹部及左側肘穿刺傷。

警消到場趕緊把2人送到醫院急救，惟林男仍因低血容性休克身亡，謝男則撿回一命。

一審桃院指出，鄭家瑋不認識死者，無何深仇大恨，卻僅為相挺友人林學儒，即持折疊刀攻擊林男要害多次致死，難認有何正當性或可憫恕之處，考量鄭男已賠償20萬元給死者家屬，犯罪所生損害稍有填補，惟家屬無意調解，判刑3年6月。

鄭家瑋被重判，趕緊提起上訴，並以200萬元和家屬和解。

二審高院表示，鄭家瑋有殺人的不確定故意，惟考量他除一審賠償家屬20萬元外，二審審理期間又賠償200萬元，獲得家屬表達不再追究之意，今日撤銷一審判決，改判1年6月，可上訴。本案合議庭成員為審判長陳如玲、陪席法官魏俊明、受命法官呂寧莉。

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