為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

找傳播妹尋歡慘遇死劫 助拳共犯吐220萬元求饒

高等法院改判鄭家瑋殺人罪1年6月刑。（資料照）

高等法院改判鄭家瑋殺人罪1年6月刑。（資料照）

2023/09/13 14:40

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子2020年間在KTV飲酒唱歌，欲從LINE群組上找傳播妹尋歡，卻和在另間KTV唱歌的男子林學儒（判刑14年確定）發生爭執，林學儒找來友人鄭家瑋前往尋仇，猛刺林男12刀，致其傷重不治。一審桃園地院審酌鄭男賠償20萬元，依殺人罪判刑3年6月，鄭男趕緊再賠家屬200萬元，二審高等法院今（13）日改判1年6月。

2020年3月8日上午8時，林學儒欲找傳播妹尋歡，卻在通訊軟體LINE群組上和死者林男發生爭執，林學儒得知對方在桃園某錢櫃唱歌，火冒三丈，夥同鄭家瑋一同前往錢櫃尋釁。

林學儒及鄭家瑋抵達KTV後，見林男從包廂內走出，立刻持折疊刀朝他猛捅12刀；林男雙拳不敵四手，當場倒地不起；一旁勸架的謝男也遭波及，左腰腹部及左側肘穿刺傷。

警消到場趕緊把2人送到醫院急救，惟林男仍因低血容性休克身亡，謝男則撿回一命。

一審桃院指出，鄭家瑋不認識死者，無何深仇大恨，卻僅為相挺友人林學儒，即持折疊刀攻擊林男要害多次致死，難認有何正當性或可憫恕之處，考量鄭男已賠償20萬元給死者家屬，犯罪所生損害稍有填補，惟家屬無意調解，判刑3年6月。

鄭家瑋被重判，趕緊提起上訴，並以200萬元和家屬和解。

二審高院表示，鄭家瑋有殺人的不確定故意，惟考量他除一審賠償家屬20萬元外，二審審理期間又賠償200萬元，獲得家屬表達不再追究之意，今日撤銷一審判決，改判1年6月，可上訴。本案合議庭成員為審判長陳如玲、陪席法官魏俊明、受命法官呂寧莉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沒洗碗筷引殺機 莽男刺死收留他的獄友判刑12年
2023/08/16 14:13

沒洗碗筷引殺機 莽男刺死收留他的獄友判刑12年
情侶爆口角 男子持刀刺傷女友及乾兒子
2023/08/15 17:30

情侶爆口角 男子持刀刺傷女友及乾兒子

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
南韓首爾驚傳隨機殺人 男子地鐵站出口行兇釀1死3傷
2023/07/21 15:31

南韓首爾驚傳隨機殺人 男子地鐵站出口行兇釀1死3傷
倫敦街頭隨機刺殺案2死警逮2嫌 其中1人未成年
2023/07/04 13:58

倫敦街頭隨機刺殺案2死警逮2嫌 其中1人未成年

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
影片曝光！法國公園無差別殺人案 24歲男用後背包冒死肉搏被譽英雄
2023/06/10 14:44

影片曝光！法國公園無差別殺人案 24歲男用後背包冒死肉搏被譽英雄
香港商場隨機殺人2死命案 勇男拿板凳拍打嚇阻兇嫌
2023/06/03 12:15

香港商場隨機殺人2死命案 勇男拿板凳拍打嚇阻兇嫌
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播