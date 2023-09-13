新北男酒駕撞死人肇逃900萬準備和解 國民法官判刑4年5個月

新北地院。（資料照）

2023/09/13 13:03

〔記者王定傳／新北報導〕趙姓男子去年2月8日酒後駕車撞死石姓男子，檢方今年5月依酒駕致死、肇事逃逸致死罪嫌起訴趙男，全案適用國民法官法；新北地院昨上午選出國民法官後，下午立即開審，趙男坦承犯行，並準備以900萬元與被害家屬和解，家屬表示原諒，由國民法官與職業法官組成的合議庭今依酒駕致死、肇事致死而逃逸罪，判處4年5個月徒刑，可上訴。

檢方調查，去年2月8日下午3時許，在桃園市觀音大潭三路工地工作的趙男喝了保力達後，仍於晚間6時許酒駕開車上路，行經新北市鶯歌區大湖路760號時，從後方直接追撞石姓騎士後開車逃逸；警方調閱監視器通知趙男到案，約在晚間8時許，還測得吐氣酒測值達0.19毫克。

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檢方調查，被害者石男則因遭追撞、人車倒地，受有創傷性硬腦膜下出血、瀰漫性蜘蛛膜下腔出血、顱骨骨折、疑似左側股骨頸骨折等傷害，送醫不治死亡；檢方調查後依酒駕致死、肇事逃逸致死嫌起訴趙男。

新北地院昨上午進行選任程序，選出6名國民法官與4名備位國民法官，其中1名國民法官因個人因素聲請解任，由備位1號國民法官遞補，下午立即與3名職業法官共組合議庭進行審理。

審理時，面對檢方、國民法官與職業法官，對於案發時有沒有發現石男、知不知道撞到人、有無聽到撞擊聲等詢問，趙男都堅稱當下沒發現石男、不知撞到人，亦未聽到撞擊聲，是警方通知才知出車禍。

不過，趙男承認自己確實酒駕撞人及肇事逃逸，並準備以900萬元與家屬和解，但檢方則認為，趙男雖坦承酒駕致死，否認肇事逃逸，但有與家屬和解，不過之後又再犯一件酒駕案，當庭針對酒駕致死部分求刑4年、肇事逃逸致死部分2年，兩罪合併希望法院判處4年半到6年之間徒刑。

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