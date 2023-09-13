又有行人走斑馬線被撞！ 距「余小妹」路口不到300公尺

台南忠義路又傳有汽車未禮讓行人。（記者王捷攝）

2023/09/13 05:57

〔記者王捷／台南報導〕今年5月台南北區的成功路與忠義路口發生死亡車禍，２歲多余小妹，在過斑馬線時遭車輛撞擊身亡，引起社會關注行人權益。這個月又有婦人過馬斑馬線時被撞，雖然僅骨折沒有生命危險，但地點在成功路與公園路口，距離「余小妹」路口不到300公尺，引起警方重視，並表示會積極宣導。

據了解，這件車禍發生在這個月9日晚間，婦人撐傘過斑馬線時，被轉彎的車輛撞倒，她頸椎骨折，目前還在治療中，這是在「余小妹」事件後不到半年、相差不到300公尺，發生的第二件行人受傷意外，所幸當時雨天車速不快，婦人並沒有生命危險。

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警五分局指出，今年五月開始，執行路口停讓行人大執法，分局強力取締不停讓行人違規一共795件，比起去年同期83件，增加700多件，其中又以成功路段107件為最多，這次又有轎車傷到行人，警方會再積極宣導。

實際到該路口觀察，路口上下班時間有許多行人通過，附近也有許多旅宿業，也會有觀光客使用，目前可以看到相關單位正在準備退縮斑馬線，但是還沒有行人專用的紅綠燈，騎樓、人行道缺乏統一規劃，不只有高低差，還有雜物堆放、店家在騎樓做生意，雖然這是台南的特色，但對行人或事推著行李、嬰兒車的旅客、家長並不友善。

也有警察認為，一直要求警方執罰，很難改善現況，成功路段車流量很大，要從道路工程、標線規劃與店鋪規範等全方面來改善。

忠義路與成功路段又傳未禮讓行人，警方認為，這裡的騎樓人行道缺乏統一規劃，還有高低差，對行人並不有善。（記者王捷攝）

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