22刀刺死鄰居阿嬤搶11萬買春 高院仍判無期徒刑

21歲的李姓男子，前年涉嫌猛刺22刀殺害養大他的鄰居阿嬤，搶走11萬後跑去買春，一審判無期徒刑，上訴後，高院今判決駁回。（記者楊國文攝）

2023/09/12 12:33

〔記者楊國文／台北報導〕21歲男子李盈達前年向照顧他長大的78歲楊姓老婦人討要錢被拒後，竟猛刺楊婦20多刀致死，奪走11萬現金，直奔北市按摩店買春，新北地檢署斥責李男惡性重大，令人髮指，依強盜殺人罪起訴，並建請法院從重量刑，新北地院認為楊婦待李男如親孫，李男竟下此毒手殺害，但考量李男作案時僅19歲，判他無期徒刑；檢方和李男均上訴，高等法院今判決駁回，維持一審刑度，可上訴。

民事部份，新北地院判李男應賠償楊婦的4名子女1753萬8120元，可上訴。

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檢警調查，李男自6個月大起，就被外婆託給鄰居楊婦照顧撫養至16歲，前年，楊婦之子還安排李男一起工作擔任學徒，兩人對李男照顧可說是無微不至。

不料，李男得知楊婦住處有存放現金，且楊婦之子才剛領薪水，前年10月21日下午，預謀犯案先添購水果刀，再搭車前往楊婦住處，以如廁為由進入屋內，隨即開口討錢被拒絕後，竟持水果刀朝楊婦瘋狂刺殺20多刀，並奪走11萬2000元現金。

李男犯案後先變裝，再搭車直奔北市按摩店買春，隨後包車前往花蓮遊玩；楊婦之子發現李男沒上班，趕緊聯繫其大姊返回住處查看，發現木門反鎖，且鐵門及木門門把均沾有血跡，趕緊報警處理。

警方趕抵時，楊婦倒臥在家中地板上，已無生命跡象，送醫仍不治死亡；警方逐一過濾監視影像，當晚11時許在花蓮鬧區發現李男正在買鹹酥雞，當場壓制逮捕。

檢方斥責李男未念及楊婦養育之情，僅為求財花用，就對年事已高、無反抗能力的被害者揮刀刺殺20多刀，見被害者倒地仍不停手，揮砍力道之大連自己手都受傷，可見他犯罪手段殘虐且惡性重大，視他人生命如草芥，令人髮指，而且李男犯案後先變裝，再直奔按摩店消費並前往花蓮遊玩，毫無悔悟之心，建請法院從重量刑。

新北地院審理認為，楊婦待李男如親孫，李男竟僅因需錢花用將她殺害，且殺20多刀，造成家屬永遠傷痛，審酌李男犯後尚能承認犯行，且他當時年僅19歲，尚屬思慮不周年紀，判無期徒刑。

檢方、李男均不服一審判刑結果，上訴高等法院，高院認為一審判刑適當，今判決駁回。

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