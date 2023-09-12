為挽回女友感情 頻頻騷擾、要脅栽了

邱男為挽回女友感情，涉嫌不斷騷擾、要脅，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2023/09/12 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓男子為挽回女友小芳（化名），涉嫌頻傳LINE要脅、警告，甚至跑到她家住處要求見面，被橋頭地院依跟蹤騷擾防治法，判處拘役40天，得易科罰金。

判決書指出，今年1月11日，邱男與女子小芳（化名）因個性不和、感情不睦分手後，他多次要求復合，小芳卻明白表示不可能，甚至不願與他有任何聯繫，因而引起邱男不滿心生怨懟。

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邱男隨後不斷以LINE要脅小芳說：「如果我死成，我不會害妳，我會守著妳、讓妳好好的」、「我原諒自己就是跳橋，或衝去給車撞死」等訊息。2月21日，邱男又向小芳的友人傳送訊息表示，「甲（指小芳）心機真的很可怕，她害我爸車禍」等訊息，涉嫌警告、威脅她。

當天下午，邱男還跑到小芳住處樓下超商，想透過店員間接約她出面，甚至向大樓管理員表示欲和她見面，導致小芳心生畏怖，因而有憂鬱情緒及焦慮、恐慌症，足以影響其日常生活或社會活動。

楠梓分局接獲小芳報案，傳喚邱男到案後，依跟蹤騷擾防制法，移送橋頭地檢署偵查起訴，檢察官認為他涉案情節輕微，聲請簡易處刑。由於邱男認罪，承辦法官判處拘役40天，如易科罰金以1000元折算1日，仍可上訴。

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