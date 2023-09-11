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首頁　>　社會

涉圖利圍標廠商 新北水利局4約僱人員起訴

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2023/09/11 16:23

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府水利局翁姓等4名約僱人員，被控明知廠商借牌圍標，仍予以包庇，圖利廠商合計約43萬餘元，新北地檢署調查後依違反貪污治罪條例中的「公務員對於主管事務圖利」罪嫌，及刑法公務員登載不實公文書等罪嫌將4人起訴；廠商則被依違反政府採購法等起訴。

檢方調查，一家景觀設計公司張姓負責人，得知新北市政府水利局委託新北市府採購處代辦的「105年度、108年度、109年度、110年度、111年度淡水河系新北市轄段環境維護工作（第2至8區）」採購案，採最低標複數決標，認有獲利空間，有意承作。

但鑑於新北市幅員遼闊，考量單一廠商履約能力及水利局執行履約管理等因素，避免同一廠商得標無足夠機具、人力得以分配，故採購案均採單一廠商以得標1區為限；張男為使獲利達最大化，亟欲爭取複數轄區，因此借用同業名義圍標。

檢方調查，張男以圍標方式順利標下105年度、108年度、109年度、110年度、111年度的採購案部分品項，例如：以647萬餘元、588萬餘元，標下105年度第4品項（即第4區：二重疏洪道南區），及第3品項（即第3區：二重疏洪道北區）；108年度更標下大漢溪左岸及三鶯堤防、淡水河左岸蘆洲段及三重段、二重疏洪道北區，總共3品項採購案；109年度只搶到第二重疏洪道北區。

檢方調查，翁女等水利局水利工程養護科約僱人員，明知張男在109年度、110年度及111年度均有圍標情形，卻未依法採取向有關單位陳述意見或終止契約、解除契約等改正措施，涉嫌在「查驗記錄」等公文書上填寫不實廠商內容，並幫助廠商完成核銷程序，圖利金額約43萬餘元。

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